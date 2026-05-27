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Fluminense vence La Guaira e avança às oitavas da Copa Libertadores

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 27.05.2026, 23:44:00 Editado em 27.05.2026, 23:53:51
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O Fluminense garantiu sua vaga nas oitavas da Copa Libertadores, ao vencer por 3 a 1 o La Guaira-VEN, nesta quarta-feira, no Maracanã, pela sexta rodada da fase de grupos. Com oito pontos, o time carioca terminou em segundo lugar do Grupo C, contando com a ajuda do Independiente Rivadavia-ARG, que confirmou a liderança, com 16 pontos, ao vencer por 3 a 1 o Bolívar-BOL, mesmo atuando na Bolívia.

Com estes dois resultados, o Bolívar terminou em terceiro lugar, com cinco pontos, e vai disputar uma vaga nos playoffs da Copa Sul-Americana. Enquanto isso, o La Guaira-VEN, com três pontos e na lanterna, acabou eliminado. A nova fase será disputada agora somente após a Copa do Mundo, entre os dias 11 e 20 de agosto.

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Como só a vitória interessava ao Fluminense, a estratégia do técnico Luís Zubeldía era atacar desde o início e não dar espaço ao adversário. Na pressão conseguiu um pênalti, aos cinco minutos, quando César da Silva tocou com o braço na bola após cruzamento de Canobbio. Na cobrança, Savarino converteu aos nove minutos, deslocando o goleiro Varela.

Mas a torcida não teve muito tempo pra festejar, porque o visitante empatou dois minutos depois. Graças a uma bela jogada individual de Londoño, que deu um chapéu no zagueiro Jemmes e bateu bloqueado por um carrinho Freytes. A bola, porém, sobrou para o chute firme do atacante.

Depois de quase levar o segundo gol, quando Londoño finalizou sozinho na área e Fábio fez uma grande defesa, o Fluminense ficou na frente, aos 27. Após uma tabela pelo lado direito, Martinelli enfiou o passe para Hércules, já dentro da área. O volante bateu de primeira e cruzado: 2 a 1.

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No intervalo, os cariocas souberam da vitória parcial por 1 a 0 do Rivadavia-ARG em cima do Bolivar-BOL, que ia garantindo a segunda vaga nas oitavas ao Fluminense.

O segundo tempo começou num ritmo mais lento. A torcida se preocupou quando soube que o Bolivar tinha empatado seu jogo, se tornando uma ameaça à vaga do time carioca. Para desafogar, o Fluminense marcou o terceiro gol aos 21 minutos. Savarino entrou na área e caiu pedindo pênalti, mas a sobra ficou para Canobbio, que deu um toque entre as pernas de Osio e bateu de três dedos e de curva. Um golaço: 3 a 1.

Pouco tempo depois, a torcida voltou a explodir porque o Rivadavia tinha marcado um segundo gol na Bolívia. A vibração, porém, logo esfriou, porque o gol foi anulado e lá continuava tudo igual: 1 a 1.

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No final de semana, o Fluminense volta a campo para disputar seu último jogo antes da paralisação do Campeonato Brasileiro devido a Copa do Mundo. No domingo vai enfrentar o Cruzeiro, no Mineirão, às 20h30, pela 18ª rodada.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 3 X 1 LA GUAIRA-VEN

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FLUMINENSE - Fábio; Guga, Jemmes, Freytes e Guilherme Arana; Hércules (Nonato), Martinelli (Bernal) e Lucho Acosta (Soteldo); Canobbio, John Kennedy (Germán Cano) e Savarino (Serna). Técnico: Luís Zubeldía.

LA GUAIRA - Varela; Luis Peña (Nelson Hernández), Ortiz, Osio e Gutiérrez; César da Silva, José Correa (Perdomo) e Miguel González (Faya); Meza (Sulbarán), Rivas (Uribe) e Londoño. Técnico: Héctor Bidoglio.

GOLS - Savarino, aos 9, Londoño, aos 11, e Hércules, aos 27 minutos do primeiro tempo. Canobbio, aos 21 minutos do segundo tempo.

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PÚBLICO - 40.549 pagantes (42.240 total)

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (BRA).

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