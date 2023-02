Fluminense vence a Portuguesa com dois gols de Cano e bicicleta de Keno

(via Agência Estado)

O Fluminense venceu a Portuguesa por 3 a 0 na tarde deste sábado (25), em partida válida pela 9.ª rodada da Taça Guanabara, primeira fase do Campeonato Carioca. Com dois gols do artilheiro Germán Cano e outro de bicicleta de Keno o time tricolor pula para a vice-liderança e cola no Flamengo no topo da tabela.

O time de Fernando Diniz agora soma 19 pontos na segunda colocação, contra 23 do Flamengo, enquanto a Portuguesa caiu para décimo, com 9 pontos, e encerrou uma invencibilidade de quatro jogos.

A vitória veio após em clima de euforia para os torcedores do Fluminense, que anunciou o retorno do lateral-esquerdo Marcelo na última sexta-feira. A torcida, numerosa e animada, presente no Maracanã ajudou a incendiar essa festa e ilustrar a boa fase do time no torneio.

O Fluminense começou todo no campo de ataque, forçando a saída de bola pelas laterais, especialmente pela direita, com Keno e John Arias. Apesar da pressão nos primeiros minutos, as tentativas foram equilibradas no primeiro tempo.

A Portuguesa chegou com perigo pela primeira vez aos 17 minutos. Romarinho acelerou pelo lado direito e cruzou na área para Emerson, que cabeceou para fora. Aos 23, Romarinho roubou a bola e encontrou espaço para partir em velocidade no contra-ataque. O atacante da Lusa ajeitou para o pé esquerdo e mandou uma bomba de fora da área, mas o goleiro Fábio estava atento para evitar o gol dos visitantes no Maracanã.

A resposta do Fluminense veio aos 30 minutos. Ganso chegou pela esquerda e viu John Arias bem posicionado. O atacante recebeu e chutou cruzado, mas o goleiro Mota caiu para fazer a defesa. O time da casa teve maior parte da posse de bola durante os 45 minutos iniciais, mas a Portuguesa foi eficiente em fazer os cortes nas tentativas do adversário.

Nos acréscimos, o Fluminense teve uma última chance de abrir o placar ainda na primeira etapa. André recebeu na intermediária e teve espaço para arriscar o chute de longe, mas Mota fez mais uma grande defesa para evitar o gol.

O Fluminense voltou dos vestiários querendo acelerar mais as jogadas de ataque. A entrada de Lima, meia-atacante, no lugar de David Braz, zagueiro, deu mais mobilidade ao meio campo tricolor, que parecia trabalhar melhor a bola para tentar oferecer perigo.

A mudança feita por Diniz surtiu efeito aos 13 minutos da segunda etapa. Martinelli cobrou uma falta e Samuel Xavier correu para a linha de fundo para voltar a bola para Lima, que arriscou o chute. No meio do caminho, a bola desviou em Germán Cano e terminou no fundo da rede para abrir o marcador.

Com esse gol, Cano atingiu a marca de 50 gols com a camisa tricolor, o 6º. marcado na atual temporada. Mas essa estatística se manteve por menos de 10 minutos. Aos 22, mais um dele. Arias aproveitou o vacilo da defesa adversária para tomar a bola e tocar para Cano de primeira. O camisa 14 tentou voltar a bola para o colombiano dentro da área, mas a bola acabou sobrando de volta para o centroavante. Ele chutou para marcar o segundo dele na partida e o 51.º pelo Tricolor.

Com 26 minutos no cronômetro, um golaço ampliou a vantagem do Fluminense no Maracanã. A jogada começou novamente com Arias pela direita. Ele cruzou para Keno, que mandou uma bela bicicleta para balançar as redes do goleiro Mota pela terceira vez e cravar mais uma vitória Tricolor no Cariocão.

No próximo sábado (4), o Fluminense encara o Bangu no Mané Garrincha, em Brasília, a partir das 16h. Na sexta (3), às 15h30, a Portuguesa recebe o Audax Rio no estádio Luso-Brasileiro. Ambas as partidas serão válidas pela 10.ª rodada da Taça Guanabara.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 3 X 0 PORTUGUESA

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Nino, David Braz (Lima) e Alexsander; André, Martinelli e Ganso (Felipe Melo); Arias (Michel Araújo), Cano (Willian) e Keno (Isaac). Técnico: Fernando Diniz

PORTUGUESA - Mota; Joazi, Matheus Santos, Fredson e Yuri; Wellington Cézar, Victor Feitosa (Charles), Lucas Santos (Fernandes) e Lucas Silva (Darlisson); Romarinho (Elicley) e Emerson Carioca (Gilmar). Técnico: Felipe Surian

GOLS - Germán Cano, aos 13 e aos 22 e Keno, aos 26 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Alan Trindade da Silva

CARTÕES AMARELOS - Keno (Fluminense). Victor Feitosa e Emerson Carioca (Portuguesa)

RENDA - R$ 660.746,50

PÚBLICO - 22.253 torcedores

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).