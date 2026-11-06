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Fluminense vence a 2ª seguida, supera o Vitória no Barradão e amplia folga no G4

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Aproveitando os tropeços dos seus concorrentes, o Fluminense se firmou ainda mais entre os quatro melhores colocados do Brasileirão. Conquistando o segundo triunfo consecutivo, não encontrou dificuldades para superar o Vitória por 3 a 0, nesta sexta-feira, no estádio Barradão, em Salvador, no encerramento da 34ª rodada, aumentando sua folga na zona de classificação direta para a Libertadores de 2027.

O time de Marcão não sofreu e mostrou superioridade do início ao fim dos 90 minutos. Após controlar o ímpeto inicial do pressionado Vitória, controlou a partida e os gols de Savarino e Canobbio saíram de forma natural, ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, foi apenas protocolar, administrando o placar e no fim Rodrigo Castillo marcou um golaço para fechar o resultado.

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Com o resultado, o Fluminense chegou a 57 pontos, na quarta colocação, abrindo três pontos de vantagem para o Athletico-PR, quinto, e quatro para o Bahia, sexto. Já o Vitória vai se complicando ainda mais nessa reta final. Depois de demitir o técnico Jair Ventura na semana, chegou ao quinto jogo sem vencer, estacionado em 15º lugar, com 38 pontos, um a mais que o Corinthians, time que abre a zona de rebaixamento.

A dupla agora terá a pausa da Data-FIFA e só voltam a campo na quinta-feira (19). Às 21h30, o Fluminense visita o São Paulo no Morumbis, na capital paulista, enquanto, mais cedo, às 19h30, o Vitória segue como mandante no Barradão, quando recebe o Red Bull Bragantino.

Pressionado, o Vitória iniciou a partida ensaiando uma pressão. Arriscando à gol quando tinha espaço, era afobado no setor ofensivo, mas incomodava a defesa adversária. O Fluminense era mais cauteloso, quando teve nos pés, impôs sua superioridade naturalmente e abriu o placar em bela jogada coletiva. Guga acionou Canobbio em profundidade, o uruguaio cruzou rasteiro para Savarino apenas empurrar para o gol vazio, aos 16 minutos.

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Na frente do marcador, o jogo ficou confortável para os cariocas. Com bastante espaço, tomou conta do duelo e chegava com facilidade no gol baiano. Hulk, buscando seu primeiro gol contra seu time formador, esquentou as luvas de Lucas Arcanjo e ainda carimbou o travessão. Aproveitando a defesa do Vitória desorganizada, Thiago Silva armou o contra-ataque na defesa, que terminou com Canobbio dando uma cavadinha para ampliar, aos 41.

Na volta para a segunda etapa, o panorama se manteve. Novamente o Vitória tentou se impor nos primeiros minutos, abusou de cruzamentos na área, mas seguiu sem dar trabalho ao goleiro Fábio. Mantendo a tranquilidade, o Fluminense foi ditando o ritmo, trocando passes e administrando a posse da bola sem ser incomodado. Quando acelerava as jogadas, chegava com facilidade na área e gerava chances de marcar o terceiro.

Com o passar do tempo, o time carioca foi se abdicando de jogar, mais se poupando fisicamente, do que por uma pressão adversária. O Vitória era totalmente nulo, abusando dos erros que tiraram a paciência da torcida que iniciou um protesto ainda com a bola rolando. Na reta final, o Fluminense forçou uma última vez e fechou o placar. Rodrigo Castillo passou pelo defensor, driblou o goleiro e empurrou para as redes, marcando um golaço para decretar a vitória.

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FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 0 X 3 FLUMINENSE

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Mateus Silva (Rubens Ismael), Cacá, Luan Cândido e Jamerson; Caíque (Lucas Silva), Baralhas, Emmanuel Martínez (Zé Vitor) e Matheuzinho (Renato Kayzer); Erick e Renê (Alex Bruno). Técnico: Cléber dos Santos (interino).

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FLUMINENSE - Fábio; Guga (Samuel Xavier), Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Nonato e Lucho Acosta (Ganso); Canobbio (Soteldo), Hulk (Rodrigo Castillo) e Savarino (Serna). Técnico: Marcão.

GOLS - Savarino, aos 14, Canobbio, aos 41 minutos do primeiro tempo. Rodrigo Castillo, aos 44 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Rodrigo José de Pereira Lima (PE).

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CARTÕES AMARELOS - Mateus Silva e Lucas Silva.

RENDA - R$ 506.013,00.

PÚBLICO - 20.142 torcedores.

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LOCAL - Estádio Barradão, em Salvador (BA).

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