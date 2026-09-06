Fluminense vai às redes protestar sobre arbitragem contra o Vasco: 'Absoluta falta de critério'

Apesar de ter vencido o Vasco neste sábado, dia 5, pela 26ª rodada do Brasileirão, por 1 a 0, o Fluminense foi às redes sociais na manhã deste domingo para reclamar sobre arbitragem, algo que está recorrente no futebol brasileiro. O clube das Laranjeiras reclama de "pênalti não marcado em Serna" e "absoluta falta de critério na aplicação de cartões."

Segundo o Fluminense, houve ainda uma situação pior. Uma provocação vinda de Paulo Henrique diretamente para os jogadores reservas do time tricolor, com direito a bola chutada na direção do banco.

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A equipe lamentou o ocorrido e relembrou outras situações em que a comissão ainda admitiu erros como esses. Desta vez, não houve a mesma postura. "A ausência de autocrítica por parte dos responsáveis impede a evolução da arbitragem nacional e fragiliza a confiança das equipes", escreveu o Fluminense.

No clássico carioca, o Fluminense venceu o Vasco por 1 a 0 no Maracanã, com gol de Lucho Acosta, mantendo-se no G-4 com 45 pontos. O Vasco, com 25 pontos, segue na zona de rebaixamento. O jogo foi marcado por tensão e discussões, mas o Fluminense aproveitou melhor as chances no segundo tempo. Ambos os times agora se preparam para as quartas de final das competições continentais, com o Fluminense na Libertadores e o Vasco na sul-americana.

CONFIRA A NOTA OFICIAL DO FLUMINENSE NA ÍNTEGRA:

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Mais uma vez a arbitragem virou protagonista de um jogo do Fluminense. Na partida contra o Palmeiras, não foi marcado um pênalti claro. No domingo passado, penalidade inexistente nos tirou dois pontos. Ontem, além de mais um lance capital do pênalti não marcado em Serna, houve absoluta falta de critério na aplicação de cartões. Adversários com amarelo não foram punidos com vermelho mesmo diante de novas infrações que claramente exigiam expulsão. E o mais grave: o árbitro permitiu que um jogador adversário chutasse a bola na direção de nosso banco de reservas, de forma deliberada e irresponsável, com o jogo parado, e ainda "peitou" um atleta nosso, adotando postura de confronto físico incompatível com a função de mediador da partida. O Fluminense lamenta que, nas reuniões realizadas com a comissão de arbitragem, não haja o devido reconhecimento dos erros cometidos, como aconteceu na última quarta-feira. A ausência de autocrítica por parte dos responsáveis impede a evolução da arbitragem nacional e fragiliza a confiança das equipes. O clube seguirá acompanhando de perto as próximas atuações e cobrando, junto aos órgãos competentes, mais coerência e respeito ao futebol.