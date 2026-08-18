Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
ESPORTES

Fluminense supera expulsão e polêmica, elimina Rivadavia nos pênaltis e avança na Libertadores

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O Fluminense viveu uma montanha de emoções em Mendoza, no estádio Malvinas Argentinas. Depois do empate sem gols no Maracanã e com Marcão de interino, o time carioca fez um jogo tenso, passando pela expulsão de Canobbio, abrindo o placar com Serna e sofrendo o empate por 1 a 1 no fim, com muita polêmica no VAR. Nas penalidades, contou com a experiência de Fábio, que pegou dois pênaltis, para se classificar às quartas de final da Libertadores.

Nas penalidades, Thiago Silva, Renê, Hércules e Martinelli converteram, mas Lucho Acosta isolou ainda na segunda cobrança. Fábio logo depois tratou de igualar pegando o chute Florentin. Nas alternadas, Guga fez e Fábio voou na cobrança de Atencio e saiu como herói da classificação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Depois da saída de Luís Zubeldía, após o empate sem gols na ida no Maracanã, o Fluminense mudou sua postura em campo. As mudanças promovidas pelo interino Marcão novamente surtiram efeito, assim como no fim de semana na vitória de virada sobre o líder Palmeiras, por 3 a 2, no Rio de Janeiro. A grande polêmica saiu no último lance, quando o chute à queima roupa de Stader pegou no braço de Ignacio, que fazia o movimento de recuo. Mesmo assim, após longa demora no VAR, o juiz foi convencido de dar o penal, convertido por Arce, que levou a disputa para a marca da cal.

Agora o Fluminense aguarda o vencedor entre Platense-ARG e Coquimbo Unido-CHI, que atuam na quarta-feira, no Chile. Na ida, na Argentina, a dupla ficou no empate por 1 a 1. O time vira a chave para o Campeonato Brasileiro, onde volta a atuar no sábado, às 16h, contra o Remo, no Maracanã.

Agora sob o comando de Marcão, o Fluminense adotou outra postura tática em campo. No começo, soube sofrer com a pressão argentina, que subiu as linhas e buscou forçar o erro na defesa carioca. Depois de contornar a situação, conseguiu ter mais a posse da bola, trocou passes e foi tentando desenvolver seu jogo entre o meio de campo e a intermediária da defesa do Rivadavia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Apesar do volume e do domínio, o Fluminense não conseguia furar a retranca adversária. A bola parada passou a ser a válvula de escape e foi onde criou sua melhor chance, em cabeceio de Thiago Silva, rente ao travessão. Na reta final, o Rivadavia voltou a pressionar. Equilibrando a partida, criou uma blitz, tentou algumas finalizações, porém nenhuma precisou da intervenção de Fábio.

O panorama se manteve na volta do intervalo. O Fluminense tinha o controle da posse de bola, mas aos 10 minutos, viu Canobbio receber o segundo amarelo e ser expulso. O lance desestabilizou o time carioca, que depois ainda teve Hulk e Soteldo advertidos por reclamação. Com um a mais, o Rivadavia foi convidado novamente a subir suas linhas e pressionar na saída de bola.

Vendo isso, Marcão oxigenou o meio campo e Serna, que tinha acabado de entrar, abriu o placar. Saindo nas costas da defesa, aproveitou belo lançamento de Hércules para bater na saída do goleiro, aos 29 minutos. Após o gol, o Fluminense se fechou, mas nos acréscimos viu o árbitro inventar um pênalti após longa demora no VAR. Studer finalizou à queima roupa enquanto Ignacio recolhia o braço. Arce converteu e deixou tudo igual. O time carioca ainda teve a chance da classificação no último lance, mas Serna isolou e a disputa foi para as penalidades.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Fluminense abriu a série com Thiago Silva convertendo e Matías Fernández marcando para o Rivadavía. Na sequência, Lucho Acosta isolou e Villalba colocou os argentinos em vantagem. Na terceira cobrança, para alívio carioca, Renê fez e Fábio pegou a batida de Florentín. Hércules, Martinelli, Salas e Arce converteram e levaram a disputa para as alternadas. Guga fez e Fábio pegou o chute de Atencio e garantiu o Flu nas quartas de final.

FICHA TÉCNICA

INDEPENDIENTE RIVADAVIA-ARG 1 (4) X (5) 1 FLUMINENSE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

INDEPENDIENTE RIVADAVIA - Bolcato; Bonifacio (Vigo), Leonard Costa, Studer e Elordi (Villalba); Bottari (Atencio), José Florentin, Bucca (Sábato) e Matías Fernández; Salas e Arce. Técnico: Alfredo Berti.

FLUMINENSE - Fábio; Guga, Ignácio, Thiago Silva e Renê; Hércules, Martinelli e Ganso (Lucho Acosta); Canobbio, Hulk (Serna) e Soteldo (Milán). Marcão.

GOLS - Sernaaos 29 e Arce, aos 51 minutos do segundo tempo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CARTÕES AMARELOS - Studer, Bucca, Arce, Soteldo, Hulk, Canobbio e Hércules.

CARTÃO VERMELHO - Canobbio.

ÁRBITRO - Andrés Rojas (COL).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza (ARG).

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Copa Libertadores Futebol Independiente Rivadavia
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV