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Fluminense se vinga de eliminação na Copa do Brasil, segue no G-4 e afunda o Vasco no Z-4

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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No reencontro após o duelo das oitavas de final da Copa do Brasil, o Fluminense se vingou da eliminação para o rival Vasco. Em duelo pela 26ª rodada, o time das Laranjeiras contou com a estrela de Lucho Acosta, que saiu do banco para marcar o gol da vitória por 1 a 0, neste sábado, no Maracanã, para seguir no G-4 do Brasileirão.

Com o resultado, o Fluminense aumentou para nove jogos sem perder no Brasileirão, chegando a 45 pontos, se mantendo na quarta colocação. Já o Vasco, perdeu a chance de deixar a zona de rebaixamento, estacionado com 25 pontos e podendo virar até vice-lanterna ao fim da rodada.

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A dupla carioca agora vira a chave para as quartas de final das competições continentais. Pela Libertadores, o Fluminense atua na terça-feira, às 19h, no Maracanã, no jogo de ida diante do Platense-ARG. Já pela Sul-Americana, o Vasco vai até a Colômbia encarar o Santa Fé, também na terça-feira, às 19h.

O clássico começou com o Vasco mais lúcido em campo, pressionando, o time cruzmaltino era quem tinha a bola no campo de ataque, só que era ansioso nas conclusões e abusava de cruzamentos na área. Quando tinha a posse, o Fluminense apostava mais na qualidade de passe de Ganso, que procurou em velocidade Canobbio e Hulk, porém a defesa vascaína sempre levava a melhor.

Da metade para o fim, o jogo praticamente não andou. Várias vezes o clássico foi interrompido por discussões, principalmente no banco de reservas, onde o clima era mais quente. O Fluminense ficou na bronca com a arbitragem, pedindo o segundo amarelo para Andrés Gomez e Paulo Henrique. Com muito embate e faltas, o primeiro tempo não poderia terminar com outro placar, a não ser um 0 a 0.

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O Fluminense voltou melhor para a segunda etapa. Ganso seguiu distribuindo passes e colocou Hulk novamente na cara do gol e Léo Jardim fechou bem o ângulo para fazer grande defesa. Quando Marcão tirou o camisa 10, muitos estranharam, mas a estrela do treinador brilhou. Na primeira participação, Lucho Acosta ganhou de Píton e estufou as redes para abrir o placar, aos 15 minutos.

Agora em desvantagem, a ansiedade do Vasco aumentou ainda mais. Preso na marcação, era pouco criativo e mal conseguia pisar na área. Em contrapartida, o Fluminense explorava bem os contra-ataques e Serna perdeu a chance de ampliar, parando em Léo Jardim. Os minutos finais foram de tensão, com Vasco indo para o tudo ou nada e Fábio brilhou ao pegar o chute de Gómez nos acréscimos e garantir a vitória tricolor no clássico.

FICHA TÉCNICA

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FLUMINENSE 1 X 0 VASCO

FLUMINENSE - Fábio; Guga (Júlio Fidelis), Ignácio, Millán e Renê; Martinelli, Nonato e Ganso (Lucho Acosta); Canobbio, Hulk (Guilherme Arana) e Soteldo (Serna). Técnico: Marcão.

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez), Carlos Cuesta (Ramon Rique), Robert Renan e Lucas Piton; Santiago Soda, Tchê Tchê (Spinelli) e Thiago Mendes; Andrés Gómez, Bruno Duarte (Adson)(Marino Hinestroza) e Colídio. Técnico: Pedro Emanuel.

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GOLS - Lucho Acosta, aos 15 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Davi de Oliveira Lacerda (ES).

CARTÕES AMARELOS - Freytes, Ignácio, Hulk, Soteldo, Daniel Fuzato, Paulo Henrique, Colídio e Andrés Gómez.

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RENDA - R$ 2.887.181,00.

PÚBLICO - 38.750 torcedores.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

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