Fluminense perde para o Platense por 2 a 1, mas avança às semifinais da Copa Libertadores

O Fluminense carimbou a sua vaga nas semifinais da Copa Libertadores, nesta terça-feira, mesmo perdendo por 2 a 1 para o Platense, no jogo de volta das quartas. O time carioca ficou com a classificação pelo placar agregado - 3 a 2 - porque tinha vencido por 2 a 0 no Rio. O jogo foi realizado no estádio Ciudad de Vicente López, em Buenos Aires, na Argentina.

Agora, o time tricolor espera o vencedor do confronto entre LDU-EQU e Palmeiras, que vão disputar o segundo jogo quarta-feira em Quito. Em São Paulo, os palmeirenses venceram por 1 a 0 e têm a vantagem do empate para chegar às semifinais.

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Mas o Fluminense sofreu para avançar. O time carioca fez um péssimo primeiro tempo, quando foi acuado na defesa e sofreu dois gols marcados por Mainero e Sepúlveda. Na volta do intervalo, porém, o Fluminense mostrou uma melhor organização e descontou com Cannobio. Depois contou de novo com a experiência do goleiro Fábio, que fez uma defesa milagrosa para evitar o segundo gol do adversário.

O time argentino iniciou o jogo impondo um ritmo forte, na base da velocidade e toques rápidos. Além disso, usou também do expediente de faltas para interromper as jogadas do Fluminense, com Cannobio e Hulk sofrendo faltas pesadas. Numa delas, Ignacio Vásquez recebeu o cartão amarelo.

O Fluminense acabou envolvido na movimentação argentina e só deu susto num chute de Ganso, perto da área, porém por cima do travessão. Do outro lado, o time da casa pressionava no ataque. Fábio espalmou por cima chute cruzado de Saborido, depois fez um milagre numa cabeçada de Vázquez, defendendo em dois tempos e dando um tapinha para tirar a bola quase dos pés de um atacante.

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A pressão foi transformada em gols. O primeiro saiu aos 29, quando Mainero se livrou de Renê e depois pegou o rebote para chutar forte, contando ainda com um desvio em Hércules. O segundo saiu já nos acréscimos, aos 46. Mainero, do lado direito, fez o cruzamento bem alto e, na segunda trave, Sepúlveda subiu sozinho e testou firme: 2 a 0.

O segundo tempo começou então sem vantagem para nenhum lado, com placar agregado igual: 2 a 2. Ao Fluminense era preciso marcar um gol para se classificar. Este gol saiu aos 11 minutos, na primeira descia ao ataque. Martinelli carregou a bola na intermediária e fez o passe longo pra Canobbio, que invadiu a área, driblou seu marcador e chutou cruzado para as redes.

Aos poucos o Fluminense melhorou a marcação, com destaques para seu meio-campo, com Martinelli, Hércules e Ganso. Com mais posse de bola, passou a explorar os contra-ataques, tanto que o técnico Marcão tirou Soteldo para a entrada de Serna.

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Hulk perdeu uma chance de gol aos 32 minutos, quando finalizou por cima, na pequena área, após passe em diagonal de Cannobio. Em seguida, Fábio garantiu tudo lá atrás. Ele fez duas defesas em sequência, aos 36 minutos, quando Vásquez cabeceou sozinho e Fábio rebateu com os pés. Depois ainda defendeu chute de Mendía que pegou o rebote.

Passado o susto, o Fluminense se fechou na defesa, aproveitando o visível cansaço dos argentinos. Até armou alguns contra-ataques, mas não conseguiu o empate.

No fim de semana, o Fluminense retoma sua caminhada no Campeonato Brasileiro. Pela 28ª rodada vai enfrentar o Corinthians, domingo (20), na Neo Química Arena, em São Paulo. O objetivo é se reabilitar da derrota por 3 a 1 para o Cruzeiro, quando atuou com um time alternativo. No momento o time carioca é quinto colocado, com 45 pontos.

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FICHA TÉCNICA

PLATENSE-ARG 2 X 1 FLUMINENSE

PLATENSE-ARG - Cozzani; Lagos, Ignacio Vázquez, Mendía e Saborido; Pablo Ferreira, Barrios, Mainero (Gauto) e Merlini (Zapiola); Sepúlveda e Retamar. Técnico: Martín Palermo.

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FLUMINENSE - Fábio; Guga, Thiago Silva, Millán e Renê; Martinelli, Hércules (Otávio) e Ganso (Lucho Acosta); Canobbio (Guilherme Arana), Hulk (Castillo) e Soteldo (Serna). Técnico: Marcão.

GOLS - Mendía, aos 29, e Sepúlveda, aos 46 minutos do primeiro tempo. Canobbio, aos 11 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Igacio Vásquez, Lagos e Gauto (PLA). Millán e Ganso (FLU).

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ÁRBITRO - Cristian Garay (CHI).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Ciudad de Vicente López, em Buenos Aires (ARG).