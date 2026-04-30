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Fluminense perde para Bolívar na altitude, é lanterna do Grupo C e se complica na Libertadores

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 30.04.2026, 21:23:00 Editado em 30.04.2026, 21:30:52
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A participação do Fluminense na Libertadores vai ganhando contornos dramáticos. Na altitude boliviana de La Paz, o time de Luís Zubeldía sucumbiu nos pouco mais de 3.600 metros acima do nível do mar e foi facilmente superado, ainda mais com a expulsão de Bernal no ínicio do segundo tempo, pelo Bolívar-BOL, por 2 a 0, nesta quinta-feira, e segue na lanterna, sem vencer nos três primeiros jogos do Grupo C da Libertadores. O brasileiro-boliviano Robson Matheus marcou os dois gols da partida.

É verdade que os efeitos da altitude complicaram o jogo do Fluminense, que viu a estratégia ruir com pouco mais de cinco minutos de jogo, com Robson Matheus abrindo o placar. Pressionado pelos maus resultados, o time carioca seguiu apático e a situação piorou no segundo tempo, quando Bernal foi expulso por reclamação. Logo depois, Robson Matheus se tornou algoz ao marcar o segundo.Quando enfim finalizou a gol com Soteldo, o tento anulado por impedimento de Guga na origem da jogada, carimbando a noite ruim carioca na Bolívia.

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Depois do empate na estreia contra o La Guaira-VEN e a decepcionante virada sofrida para o Independiente Rivadavia-ARG, o Fluminense soma somente um ponto e precisa de uma reação imediata no returno, a começar na próxima quarta-feira, diante do líder da chave Independiente Rivadavia, na Argentina, para sonhar com uma vaga no mata-mata ou, pelo menos, ir para os playoffs da Sul-Americana.

Por outro lado, o goleiro Fábio se tornou o jogador com mais jogos disputados na história da Libertadores, com 113 partidas no currículo. O arqueiro de 45 anos igualou o paraguaio Éver Almeida, ídolo do Olímpia e que também era goleiro. A tendência é que Fábio se isole no próximo duelo, diante do Independiente Rivadavia, na próxima quarta-feira, na Argentina.

Pressionado pelos últimos resultados, o Fluminense iniciou a partida sendo encurralado pelo Bolívar. Com bom volume, envolveu a defesa carioca e abriu o placar com cinco minutos. Segredo cruzou rasteiro e Robson Matheus pegou de primeira, no contrapé de Fábio.

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O Fluminense era apático e abusava dos erros na saída de bola. Tentando acelerar as transições, acabava sendo vítima da altitude, com a bola ganhando velocidade. Tanto que o time brasileiro sequer finalizou a gol e só não sofreu pois o Bolívar diminuiu a intensidade e priorizou a posse da bola, a fim de minar os jogadores na parte física.

A situação que já estava ruim, ganhou contornos piores, quando Bernal abusou da reclamação e levou o segundo amarelo, deixando o Fluminense com um a menos com três minutos da segunda etapa. Com um a menos, o Bolívar aproveitou a superioridade e foi questão de tempo para marcar o segundo. Em novo cruzamento, desta vez pelo alto, Robson Matheus entrou no meio da defesa e testou sem chances para Fábio, aos 16 minutos.

Nem mesmo a entrada de John Kennedy deu um ânimo na equipe, que seguiu sem passar pelo meio de campo. Na reta final, o Bolívar até ensaiou uma pressão, em busca do terceiro, mas se deu por satisfeito com o resultado. No último lance, Soteldo até chegou a descontar o marcador, mas o gol foi anulado por impedimento, confirmando a noite ruim carioca na Bolívia.

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FICHA TÉCNICA

BOLÍVAR 2 X 0 FLUMINENSE

BOLÍVAR - Lampe; Luís Paz, Arreaga, Gariglio e José Sagredo; Justiniano, Robson Matheus (Ervin Vaca), John Garcia (Pato Rodríguez) e Melgar (Saavedra); Dorny Romero e Oyola (John Velásquez). Técnico: Vladimir Soria.

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FLUMINENSE - Fábio; Guga, Ignácio, Freytes e Renê; Bernal, Hércules e Savarino (Alisson); Cannobio (Guilherme Arana), Serna (Soteldo) e Rodrigo Castillo (John Kennedy). Técnico: Luís Zubeldía.

GOLS - Robson Matheus, aos seis minutos do primeiro tempo. Robson Matheus, aos 16 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Derlis López (PAR).

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CARTÕES AMARELOS - John Garcia, Justiniano, Bernal e Rodrigo Castillo.

CARTÕES VERMELHOS - Bernal.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

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LOCAL - Estádio Hernando Siles, em La Paz (BOL).

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