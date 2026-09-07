Fluminense pega o Platense para abrir vantagem nas quartas da Copa Liber

O Fluminense volta ao Maracanã nesta terça-feira para dar mais um passo importante na luta pelo bicampeonato da Copa Libertadores. O time carioca recebe o Platense-ARG, às 19h, pelo jogo de ida das quartas de final. A expectativa é pela presença de público superior a 50 mil pessoas.

O objetivo do time brasileiro é vencer e, se possível, por muitos gols, para depois garantir a vaga na volta, marcada para dia 16, na outra semana na Argentina.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Nas oitavas, o Fluminense viveu uma noite de muita emoção diante do Independiente Rivadavia-ARG. Após dois empates, a vaga foi decidida nos pênaltis, com o goleiro Fábio brilhando para garantir a classificação. O Platense também avançou nas penalidades, superando o Coquimbo Unido, do Chile.

O time tricolor chega embalado pela vitória por 1 a 0 sobre o Vasco, no último sábado, pelo Brasileirão. Desde a saída de Luís Zubeldía, ainda não perdeu: são três vitórias e dois empates sob o comando de Marcão, de interino a efetivo. A sequência positiva aumentou a confiança da torcida, que promete lotar o Maracanã.

Marcão conta com reforços importantes. O zagueiro Thiago Silva e o volante Hércules, que foram preservados no clássico por conta de problemas físicos, estão escalados. Julián Millán e Nonato, titulares diante do Vasco, voltam para o banco.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em contrapartida, o técnico não poderá contar com o atacante Canobbio, punido com um cartão vermelho no jogo de volta das oitavas de final. A lacuna abre espaço para Kevin Serna e Savarino, que disputam a vaga no ataque. O primeiro é o favorito para começar jogando.

O técnico celebrou o triunfo no clássico, destacando que a vitória eleva a confiança do grupo visando o confronto pela Libertadores e também os próximos compromissos pelo Brasileirão.

"Nosso desafio é jogo a jogo, é fazer o melhor em cada jogo e somando pontos. Lá no final, se der para a gente jogar, a gente vai lutar por isso. Sempre pelo Fluminense lutando lá em cima, buscando a melhor posição. Vamos jogo a jogo e com a certeza de fazer jogos bons. Lá no final a gente vê o que vai acontecer", disse o treinador.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

SAMUEL XAVIER E JOHN KENNEDY ESTÃO MACHUCADOS E VETADOS

O Platense é o único clube nas quartas de final da Libertadores que está disputando o torneio pela primeira vez em sua história. E chega após duas partidas consecutivas sem vitória no Campeonato Argentino: perdeu por 1 a 0 para o Defensa Y Justicia fora de casa e empatou por 1 a 1 com o Deportivo Riestra diante da sua torcida.

O ex-atacante Palermo, ídolo do Boca Juniors, e que já dirigiu o Fortaleza na última temporada, é o técnico. Entre os principais nomes do elenco estão o zagueiro Victor Cuesta, que tem passagens por Internacional e Botafogo, e o atacante Nico López, conhecido por também ter atuado pelo clube gaúcho.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X PLATENSE

FLUMINENSE - Fábio; Guga, Thiago Silva, Ignácio e Renê; Martinelli, Hércules e Ganso; Kevin Serna (Savarino), Hulk e Soteldo. Técnico: Marcão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

PLATENSE - Juan Cozzani; Augstin Lagos, Ignacio Vázquez, Victor Cuesta e Tomás Silva; Pablo Ferreira, Martin Barrio, Guido Mainero e Gaston Togni; Nico López e Kevin Retamar. Técnico: Martín Palermo.

ÁRBITRO - Andrés Matonte (URU).

HORÁRIO - 19h.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).