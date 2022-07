Fluminense oficializa a chegada do atacante Marrony, substituto de Luiz Henrique

(via Agência Estado)

A diretoria do Fluminense anunciou nesta quinta-feira o substituto para o jovem Luiz Henrique, negociado com o espanhol Bétis. Trata-se de Marrony, revelado pelo rival Vasco e que estava no Midtjylland, da Dinamarca. O atacante de 23 anos chega por empréstimo de um ano, com opção de compra.

"Seu guarda, o Marrony é Fluminense! Seja bem-vindo", anunciou o clube, fazendo uma brincadeira com o nome do atacante e lembrando de sucesso da dupla sertaneja Bruno e Marrony. "Fala tricolor, é isso mesmo. Sou o Marrony, estou muito feliz, motivado, e vamos em busca de mais títulos."

O reforço desembarcou no Rio pela manhã, realizou os exames médicos, recebeu a camisa do presidente Mario Bittencourt, assinou o contrato e já treinou no CT Carlos Castilho, apesar de não poder jogar antes do dia 18 de julho, quando abre a janela de transferências no País.

"Estou muito feliz e com uma expectativa gigante. Chego em um momento especial para mim e para minha família. Podem ter certeza de que vou dar meu máximo para ajudar bastante o Fluminense", enfatizou Marrony após assinar o contrato. "Que o time siga evoluindo e que eu possa contribuir para grandes atuações e vitórias", seguiu.

Mesmo no futebol europeu, o atacante, também com passagem no Atlético-MG, garantiu que vinha acompanhando as partidas do novo clube. "Acompanhei bastante o time no Estadual e agora tenho visto o que o Fluminense tem feito nos últimos jogos. A equipe tem jogado bem e mostrado grande evolução", observou. "Temos duas competições pela frente, e se continuar crescendo tenho certeza de que no final do ano vamos festejar juntos mais um título."