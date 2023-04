Fluminense ganha fácil do Paysandu e fica perto das oitavas da Copa do Brasil

(via Agência Estado)

O Fluminense fez um grande primeiro tempo no Maracanã em sua estreia na Copa do Brasil, para encaminhar sua vaga às oitavas de final. O campeão carioca mostrou concentração e anotou 3 a 0 diante do Paysandu, gols todos nos primeiros 45 minutos. O jogo de volta acontecerá no dia 25, às 20h, no Mangueirão. O time carioca poderá perder por até dois gols de diferença que confirmará sua classificação.

Com exceção de André e Fluminense, Fernando Diniz escalou o time titular do Fluminense para a estreia da Copa do Brasil. Em alta com a conquista do título carioca, a equipe tricolor não deu a menor chance ao adversário na noite desta quarta-feira. Logo de cara, teve um gol anulado, marcado por Lima.

O Fluminense continuou insistindo e foi logo fazendo três gols. Aos 27 minutos, Marcelo inverteu o jogo para Arias, que recebeu na direita e cruzou para Nino. O zagueiro desviou para o fundo das redes. O segundo saiu aos 34. Keno aproveitou a sobra, após cobrança de escanteio de Marcelo, girou o corpo e marcou.

Ainda deu tempo para o gol de Felipe Melo, que mais uma vez foi escalado como zagueiro por Fernando Diniz. Em nova cobrança de escanteio de Arias, o camisa 30 subiu sozinho para fechar o primeiro tempo com 3 a 0 a favor do Fluminense.

Com o placar elástico, Fernando Diniz usou o segundo tempo para fazer alguns testes no time e aproveitou para preservar os veteranos Marcelo e Felipe Melo. O treinador deixou a equipe com apenas um zagueiro fixo e aumentou o poder ofensivo com a entrada de John Kennedy.

A tática quase deu resultado aos 17 minutos, quando John Kennedy deixou com Arias, que ajeitou para Cano. O atacante arriscou, a bola bateu em Oswaldo Henríquez e acertou a trave.

A rodagem no elenco, no entanto, fez com que a partida caísse de produção. Com isso, o Fluminense passou a administrar a vantagem, ao mesmo tempo em que não deixou o Paysandu jogar ou sequer ameaçar, confirmando assim um grande resultado dentro do Maracanã.

Ainda nesta quarta-feira, o América-MG saiu na frente do Nova Iguaçu ao vencer, no estádio Raulino de Oliveira, por 2 a 1. Destaque para o gol da vitória, que saiu aos 49 minutos da etapa final, marcado por Fernandinho, contra.

Com dois gols de Vagner Love, um de Luciano Juba e três de Alef Manga, Coritiba e Sport fizeram um jogo de duas viradas, mas ficaram no empate por 3 a 3, no Couto Pereira. Quem vencer na Ilha do Retiro, no jogo de volta, avançará de fase.

Em Maceió, no duelo entre campeões estaduais, o CRB surpreendeu ao derrotar o Athletico-PR por 1 a 0, com gol de Anderson Leite. O time alagoano jogará na Arena da Baixada pelo empate.