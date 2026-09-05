Fluminense e Vasco fazem clássico decisivo pelo Brasileirão neste sábado; veja onde assistir

Rivais se enfrentam às 21h, no Maracanã; Fluminense tenta se aproximar do G-6, enquanto Vasco luta contra o Z-4

Neste sábado, a partir das 21h, Fluminense e Vasco medem forças no gramado do Maracanã. O aguardado clássico é um confronto válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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O Tricolor das Laranjeiras defende uma série invicta de seis partidas, vindo de dois triunfos seguidos na Série A e garantido nas quartas de final da Libertadores. A última derrota tricolor, inclusive, ocorreu justamente para o adversário deste final de semana, na Copa do Brasil. Com o objetivo de acabar com uma seca de quatro clássicos sem ganhar do rival antes da reta decisiva da temporada, o técnico Marcão colocará força máxima em campo. Hércules retorna de suspensão e Thiago Silva reassume a titularidade após ser poupado contra o Athletico-PR. Sem novas ausências, o elenco ganha também o retorno de Freytes e Igor Rabello aos relacionados.

Já o Cruzmaltino chega embalado por três vitórias consecutivas, sendo duas delas sobre o Vitória, que renderam a classificação para as semifinais da Copa do Brasil, além de um triunfo contra o Cruzeiro na última jornada do Brasileirão. No entanto, o cenário vascaíno na tabela ainda é de alerta: o clube ocupa a 17ª colocação, dentro da zona de rebaixamento com 25 pontos, e necessita vencer para ganhar fôlego contra o Z-4. O treinador Pedro Emanuel utilizará a força máxima disponível após preservar parte dos titulares no mata-mata, e conta com o reforço do atacante Bruno Duarte, que pode fazer sua estreia no Maracanã.

Onde assistir

sportv, sportv 4k e Premiere.

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Prováveis escalações

Fluminense: Fábio, Guga, Ignácio, Thiago Silva e Renê; Hércules, Martinelli e Ganso; Canobbio, Soteldo e Hulk. Técnico: Marcão.

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Sosa, Tchê Tchê e Thiago Mendes; Andrés Gómez, Adson (David) e Colidio. Técnico: Pedro Emanuel.