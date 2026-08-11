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Fluminense é vaiado no Maracanã, empata sem gols com Rivadavia e vai decidir vaga na Argentina

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Independiente Rivadavia vem se mostrando uma pedra no sapato para o Fluminense nesta Copa Libertadores. No reencontrando nas oitavas de final, o time brasileiro não conseguiu novamente vencer os argentinos, desta vez ficando no empate sem gols nesta terça-feira, pelo jogo de ida, sendo vaiado pela torcida no Maracanã.

Na fase de grupos, o Fluminense também não venceu os argentinos, sendo derrotado no Maracanã por 2 a 1 e ficando no empate por 1 a 1 na Argentina. Sem conseguir fazer um resultado confortável em casa, agora o Fluminense precisa vencer na Argentina, na próxima terça-feira, no estádio Malvinas Argentina, em Mendoza. Em caso de novo empate, a vaga nas quartas de final será decidida nos pênaltis.

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O Fluminense foi a campo com uma formação diferente, com três volantes e três atacantes. O que não funcionou, resultando em pouca produtividade no setor ofensivo e uma pressão do Rivadavia. Os argentinos marcaram a saída de bola e tomaram conta do meio de campo. Forçando o erro da defesa, deram trabalho a Fábio, que teve que intervir em chute de Salas.

Espaçado em campo e com pouca mobilidade, o time carioca não se encontrou e só foi levar certo perigo depois dos 40 minutos. Hulk pegou a sobra na área, mas chutou torto, sem direção. A melhor chance veio em chute cruzado de Martinelli, passando rente à trave. A postura pouco agressiva do Fluminense resultou em muitas vaias da torcida no fim da primeira etapa.

O Fluminense voltou com mudanças no intervalo, com a entrada de Canobbio no ataque e Lucho Acosta como armador. Porém o Rivadavia era quem seguia com as melhores oportunidades, agora com Bonifacio obrigando boa defesa de Fábio. Depois, Guga salvou o cruzamento e Fábio teve que evitar o gol contra. O goleiro ainda contou com a sorte, quando o chute de Matías Fernández parou no travessão.

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Com o fim próximo, o Fluminense foi para o tudo ou nada, mas seguiu com muitos erros de passes e deixando espaço para o contra-ataque. Das poucas vezes que costurou algo, pecou na finalização, como no rebote sem direção de Cano. Na reta final, o time brasileiro tentou pressionar, porém a falta de criatividade para furar a defesa argentina seguiu e novamente o time foi bastante vaiado após o apito final.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 0 X 0 INDEPENDIENTE RIVADAVIA-ARG

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FLUMINENSE - Fábio; Guga, Ignácio, Thiago Silva e Guilherme Arana (Renê); Martinelli, Hércules (Lucho) e Nonato (Ganso); Soteldo (Savarino), Hulk (Cano) e Rodrigo Castillo (Canobbio). Técnico: Luis Zubeldía.

INDEPENDIENTE RIVADAVIA - Bolcato; Bonifacio, Villalba (Osella), Studer e Elordi; Leonard Costa (Kevin Vázquez), Bottari, Bucca (Gonzalo Ríos) e Matías Fernández (Crego); Arce e Salas (Vigo). Técnico: Alfredo Berti.

CARTÕES AMARELOS - Ignacio, Nonato e Leonard Costa.

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ÁRBITRO - Cristián Garay (CHI).

RENDA - R$ 1.324.313,50.

PÚBLICO - 31.279 torcedores.

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LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

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Copa Libertadores fluminense Futebol Independiente Rivadavia
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