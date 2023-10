Fluminense detona arbitragem em empate com Corinthians: 'Desastrosa, vergonhosa e tendenciosa'

A diretoria do Fluminense detonou a arbitragem de Paulo César Zanovelli no empate com o Corinthians por 3 a 3, na noite desta quinta-feira. Para o clube carioca, que cobrou publicamente a Comissão de Arbitragem da CBF, a atuação do árbitro foi "desastrosa, vergonhosa e tendenciosa".

"O Fluminense FC repudia a arbitragem desastrosa, vergonhosa e tendenciosa conduzida por Paulo César Zanovelli no jogo desta quinta-feira, no Maracanã. O árbitro usou critérios duvidosos e influenciou diretamente no resultado da partida ao apontar pênalti inexistente em favor do Corinthians e deixar de dar outras duas penalidades, destas vezes existentes, para o Fluminense", registrou o clube carioca, em comunicado.

Para a direção do Flu, as supostas falhas comprovariam que a arbitragem brasileira continua abaixo dos grandes campeonatos do mundo. "Os erros cometidos nesta noite - que provocaram revolta nos atletas e na torcida - só demonstram o longo caminho a ser percorrido até que se chegue ao nível de excelência de arbitragem necessário para garantir o bom espetáculo no futebol brasileiro."

O clube carioca ainda cobrou atuação da CBF para punir os árbitros escalados para a partida, que terminou em empate de 3 a 3, no Maracanã, pela 27ª rodada do Brasileirão. "O Fluminense espera que a Comissão de Arbitragem da CBF aplique as devidas punições ao quadro de árbitros dessa partida para que casos como esse não se repitam."

Ao fim da partida, o ex-árbitro Paulo Cesar de Oliveira também criticou a atuação da arbitragem. Ele discordou da marcação do pênalti a favor do time paulista e avaliou que Zanovelli deveria ter dado uma penalidade a favor da equipe carioca.

"Após a marcação do pênalti, o Zanovelli analisa que o Marlon empurrou. Eu não vejo essa carga com braço. Há um contato, mas absolutamente normal. Os jogadores estavam próximos em direção à bola. Não achei pênalti", disse o comentarista de arbitragem do Grupo Globo, em referência ao pênalti marcado a favor do Corinthians.

Ambos os lances aconteceram no primeiro tempo da partida. No segundo, Oliveira viu pênalti na jogada envolvendo Fábio Santos e Samuel Xavier. Na sua avaliação, o lateral do Corinthians acertou um pisão no rival carioca. O VAR ignorou a jogada.