Fluminense demite técnico Zubeldia, após 0 a 0 em casa na Libertadores

Desde a pausa para a Copa do Mundo, o treinador argentino acumulou oito jogos sem vitória

O técnico Luis Zubeldía foi demitido do Fluminense nesta quinta-feira (13), quase um ano após assumir o comando do time. A decisão veio um dia depois do empate sem gols contra o Independiente Rivadavia, da Argentina, no Maracanã. Desde a pausa para a Copa do Mundo, o treinador argentino acumulou oito jogos sem vitória, incluindo uma eliminação para o Vasco nas oitavas de final da Copa do Brasil e um empate com o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro na semana passada.

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“O Fluminense FC informa que Luis Zubeldía não está mais à frente do comando técnico da equipe. Também deixam o clube os auxiliares Maxi Cuberas, Carlos Gruezo e Alejandro Escobar e o preparador físico Lucas Vivas”, anunciou o clube carioca em nota publicada nas redes sociais.

O auxiliar-técnico Marcão foi designado para dirigir o time no próximo sábado (15), às 16h30, contra o Palmeiras, líder do Brasileirão, pela 23ª rodada. O Fluminense ocupa a quarta posição no torneio. Marcão já comandou o primeiro treino com a equipe nesta tarde.

Na próxima terça-feira (18), o time tricolor enfrentará o Independiente Rivadávia fora de casa, precisando de uma vitória para avançar às quartas de final da Libertadores. O jogo está marcado para as 19h em Mendoza, Argentina.

Com informações da Agência Brasil