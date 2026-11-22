Fluminense defende posição no G-4 do Brasileiro diante do ameaçado Mirassol
Perto de confirmar sua vaga na próxima Copa Libertadores, o Fluminense espera manter o bom momento diante do Mirassol, neste domingo (22), às 18h30, no Maracanã, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto o time carioca quer se manter dentro do G-4, atrás somente de Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo, o time paulista tenta evitar a queda para a Série B em 2027.
O Fluminense vive um momento positivo, com três vitórias consecutivas. Na quarta colocação, com 60 pontos, vem de um triunfo por 1 a 0 sobre o São Paulo, no Morumbis, resultado que aumentou a confiança para esta reta final da competição. Diante de sua torcida, busca mais três pontos para seguir entre os primeiros colocados.
Do outro lado, o Mirassol tenta reencontrar o caminho das vitórias. Conseguiu apenas uma vitória nos últimos quatro jogos, o que transformou sua situação de confortável em delicada em termos de descenso. Na última rodada, mesmo em casa, empatou sem gols com o Atlético-MG.
Na 15ª posição, com 41 pontos, tem só três de vantagem sobre o Internacional, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento, e encara o compromisso no Maracanã como uma oportunidade importante para ampliar essa distância.
O técnico Marcão conta com dois reforços importantes no setor ofensivo do Fluminense. Canobbio e Savarino, que defenderam as seleções de Uruguai e Venezuela na Data Fifa, respectivamente, foram desfalques diante do São Paulo e estão de volta.
Diante deste cenário, Kevin Serna e Soteldo, titulares na última rodada, devem iniciar no banco de reservas. No meio-campo, Martinelli também vive a expectativa de começar jogando. O volante retornou na última partida após período tratando uma lesão no joelho esquerdo, mas saindo do banco. Agora, pode retornar ao time titular, ameaçando a vaga de Nonato.
Marcão exaltou a boa fase do Fluminense, que vem de três vitórias consecutivas, sendo duas delas fora de casa, aumentando a confiança do grupo para a reta final da temporada. "Dá uma segurança para o grupo de que a gente pode fazer o nosso jogo da mesma maneira que trabalha em casa. Acho que nossa equipe entendeu isso, que nosso pensamento tem que ser jogar fora como a gente joga em casa".
No Mirassol, o técnico Rafael Guanaes não contará com o volante Neto Moura e o atacante Edson Carioca. O primeiro está fora pelo acúmulo de cartões amarelos, enquanto o segundo foi punido com um cartão vermelho na última rodada.
Neto Moura foi titular diante do Atlético-MG e deve ser substituído por Aldo Filho, enquanto a ausência de Edson Carioca gera menos impacto, já que ele começou no banco.
A comissão técnica também pode promover uma mudança no meio-campo. Reserva no último compromisso, o experiente meia Eduardo pode ganhar nova oportunidade. Ele disputa a titularidade com Shaylon.
Rafael Guanaes reconheceu que a sequência de jogos não será fácil, mas pediu calma ao elenco na luta para manter o clube na elite do futebol nacional. Após o jogo no Rio, o time paulista vai receber o Athletico e encerar a temporada contra o Grêmio, no Sul.
"Vamos nos preparar para um jogo de cada vez. Sabemos do desafio desde dezembro de 2025. Então, a ansiedade só atrapalha e nós precisamos dar um passo de cada vez. Adversários grandes nós enfrentamos desde o ano passado em todos os momentos", disse Guanaes.
FICHA TÉCNICA
FLUMINENSE X MIRASSOL
FLUMINENSE - Fábio; Guga, Thiago Silva, Ignácio e Renê; Hércules, Martinelli (Nonato) e Lucho Acosta; Savarino, Hulk e Canobbio. Técnico: Marcão.
MIRASSOL - Walter; Igor Formiga, João Victor, Lucas Oliveira e Reinaldo; Aldo Filho, Denilson e Eduardo (Shaylon); Carlos Eduardo, Bruno Santos e Alesson. Técnico: Rafael Guanaes.
ÁRBITRO - Fernando Salles Nascimento (PA)
DATA - 22/11
HORÁRIO - 18h30
LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)