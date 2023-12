Fluminense anuncia zagueiro Antonio Carlos, ex-Palmeiras, como primeiro reforço para 2024

Na véspera de disputar o Mundial de Clubes na Arábia Saudita, o Fluminense anunciou, neste sábado, o seu primeiro reforço para a temporada 2024: o zagueiro Antonio Carlos, que estava no Orlando City, dos Estados Unidos. O contrato vai até o fim de 2026.

continua após publicidade

Aos 30 anos, o jogador foi prata da casa do tricolor carioca, mas se profissionalizou no Corinthians. Depois defendeu Avaí, Flamengo e Ponte Preta até chegar ao Palmeiras por indicação do então técnico Eduardo Baptista. No time alviverde, foi campeão brasileiro em 2018.

Na temporada seguinte ao título, com poucas chances no clube paulista, foi emprestado para o Orlando City, que, em 2021, contratou o atleta em definitivo junto à diretoria palmeirense. Em 2023, durante sua última temporada em solo americano, Antonio Carlos fez 24 partidas e marcou um gol.

continua após publicidade

A próxima temporada gera expectativa nos torcedores tricolores. Além das disputas do Carioca, do Brasileiro e da Copa do Brasil, o Fluminense vai entrar direto na fase de grupos da Libertadores por ser o atual campeão, em busca do bicampeonato.

MUNDIAL

Em Jeddah, na Arábia Saudita, o técnico Fernando Diniz trabalha o time para o duelo contra o Al Ahly, do Egito, pela semifinal do Mundial. O duelo será na segunda-feira, às 15h (de Brasília). Quem vencer enfrentará Manchester City ou Urawa Red Diamonds, do Japão, que jogarão na terça-feira. A final será na sexta-feira.

Em entrevista ao site da Fifa, o lateral Marcelo enalteceu o clube inglês. "O Manchester City é um dos melhores times do mundo. Eles têm vários jogadores especiais, um treinador incrível (Pep Guardiola) e há alguns anos estão muito bem na Premier League e na Champions. O time que ganhou a Champions sempre vai ser o favorito", afirmou.