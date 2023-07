Fluminense anuncia retorno do atacante colombiano Yony González

O Fluminense anunciou, nesta quinta-feira, a contratação do atacante Yony González, que teve uma boa passagem pelo clube em 2019, quando foi o artilheiro tricolor, com 17 gols. O colombiano de 28 anos esteve no centro de treinamento Carlos Castilho, assinou um contrato definitivo até o fim de 2024 e já foi integrado ao elenco comandado por Fernando Diniz, anunciado nesta semana como interino da seleção brasileira, mas que continuará comandando a equipe carioca.

"Estou muito feliz com a minha volta. O Fluminense é um clube que tenho muito carinho, onde as pessoas sempre me ajudaram. Quero ajudar a equipe a alcançar todos os objetivos do ano. Fui muito feliz aqui, então eu e minha família estamos muito felizes nesse momento. Agora é trabalhar", afirmou o jogador.

Yony chega ao clube familiarizado com o estilo de Diniz, pois trabalhou com o treinador em sua primeira passagem, em 2019. Ao final do ano, trocou o Fluminense pelo Corinthians, time no qual teve uma passagem curta e do qual se transferiu para o LA Galaxy, dos Estados Unidos. Também passou por Ceará e Deportivo Cali, antes de ser contratado pelo Portimonense, de Portugal, de onde saiu para voltar ao Rio.

O Fluminense já havia anunciado outros reforços nesta semana. O meia Daniel, que é cria das categorias de base do clube e estava no Bahia, foi anunciado na quarta-feira. Um dia antes, o clube comunicou a chegada do meia-atacante uruguaio Leo Fernández, emprestado até junho de 2024 pelo Toluca, do México.