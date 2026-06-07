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Florentino Pérez é reeleito presidente do Real Madrid e seguirá no cargo até 2030

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 07.06.2026, 20:55:00 Editado em 07.06.2026, 21:07:24
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Florentino Pérez continuará no comando do Real Madrid por mais quatro anos. O dirigente de 79 anos venceu as eleições realizadas neste domingo e garantiu um novo mandato à frente do clube espanhol, superando o empresário Enrique Riquelme, de 37 anos, na primeira disputa presidencial dos merengues desde 2006.

De acordo com a imprensa espanhola, Florentino recebeu cerca de 67% dos votos dos mais de 30 mil sócios que participaram da eleição. Com o resultado, ele iniciará seu oitavo mandato como presidente do Real Madrid, sendo o sexto consecutivo desde o retorno ao cargo, em 2009.

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Após a confirmação da vitória, o dirigente comemorou o resultado e agradeceu a confiança dos associados.

"É um dia muito feliz para mim e para o madridismo. Os sócios se expressaram livremente para decidir o futuro do clube e demonstraram mais uma vez seu compromisso com o Real Madrid", declarou.

A nova gestão deve marcar o início de uma reformulação esportiva no clube. Durante a campanha, Florentino confirmou que José Mourinho é o nome escolhido para assumir o comando técnico da equipe, e o anúncio oficial do treinador português pode ocorrer a qualquer momento.

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Além da mudança no banco de reservas, o presidente reeleito também apresentou promessas ambiciosas para o mercado de transferências. A principal delas é a contratação do atacante Michael Olise, destaque do Bayern de Munique. Segundo Florentino, o Real Madrid está disposto a investir cerca de 150 milhões de euros (aproximadamente R$ 900 milhões) para fechar a negociação.

Outros nomes citados pelo mandatário durante a campanha foram o zagueiro Ibrahima Konaté, do Liverpool, e o lateral Denzel Dumfries, da Inter de Milão, jogadores que estariam próximos de um acordo com o clube espanhol.

Figura central na história recente do Real Madrid, Florentino acumula uma das gestões mais vitoriosas do futebol mundial. Sob seu comando, o clube conquistou 38 títulos, incluindo sete edições da Liga dos Campeões, sete Mundiais de Clubes, sete Supercopas da Europa, além de títulos nacionais. Também foi durante sua presidência que o Real montou a era dos "Galácticos", com contratações de nomes como Ronaldo, Zidane, David Beckham e Luís Figo.

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A eleição deste domingo encerrou um longo período sem concorrência no clube. A última disputa presidencial havia ocorrido há 20 anos, quando Ramón Calderón venceu o pleito após a saída de Florentino. Desde seu retorno ao cargo, em 2009, o dirigente havia sido reconduzido à presidência sem adversários.

Derrotado na disputa, Enrique Riquelme afirmou que a eleição representou uma oportunidade para ampliar a participação dos torcedores na vida política do clube.

"Hoje é um dia especial. Depois de 20 anos, houve uma participação histórica. Foi dada voz a uma parte da torcida que não tinha onde se expressar. Independentemente do resultado, continuaremos aqui", afirmou o empresário.

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Durante a campanha, Riquelme prometeu contratações de impacto, como Erling Haaland e Rodri, ambos do Manchester City, além de defender a chegada de Jürgen Klopp para o comando técnico e de Raúl González para a diretoria esportiva. As propostas, no entanto, não foram suficientes para impedir mais uma vitória de Florentino Pérez, que seguirá à frente do Real Madrid até 2030.

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