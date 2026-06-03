Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Esportes

publicidade
ESPORTES

Florentino confirma Mourinho no Real Madrid se vencer eleição e rival promete técnico 'estrela'

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 03.06.2026, 18:32:00 Editado em 03.06.2026, 18:43:16
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

José Mourinho será o treinador do Real Madrid se Florentino Pérez for reeleito presidente do clube. A confirmação foi feita pelo próprio dirigente nesta quarta-feira, 3, em vídeo de campanha que mostra o técnico português vestindo a camisa merengue, dizendo "sim". Em seguida, é exibida a mensagem "Vota Florentino 2026. Muita história para fazer".

Presidente do Real desde 2009, Florentino concorre à reeleição, em pleito que será realizado no domingo, 7. Seu concorrente na disputa é Enrique Riquelme, que concedia entrevista ao programa El Hormiguero, do Marca, no momento do anúncio de Florentino. Ao comentar a opção do adversário, disse ter outra carta na manga.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"Ele é um bom treinador, mas o nosso projeto tem um estilo completamente diferente. Não gosto do Mourinho para o meu projeto. Tenho outro treinador em mente. Não posso dizer o nome dele, mas talvez ele seja a maior estrela do mundo depois dos jogadores do Real Madrid", afirmou.

O Real Madrid vive uma crise interna que bagunçou os bastidores e colocou o mandato de Florentino Pérez à prova. O mandatário precisou lidar com desentendimentos entre o técnico Álvaro Arbeloa, e Mbappé, e de brigas mais sérias no elenco, como a entre Tchouaméni e Valverde.

O clube foi eliminado nas quartas de final da Champions League pelo Bayern de Munique e perdeu a La Liga para seu maior rival, Barcelona, de maneira categórica.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para Florentino, o grande problema foram essas informações terem vazado, ponto que também foi reforçado por Tchouaméni em coletiva de imprensa pela seleção francesa antes de amistoso com a Costa do Marfim. "Quem fez isso claramente está descontente e acredita que será demitido. Os jogadores discutem, brigam e depois seguem normalmente. O vazamento foi o pior de tudo", disse.

A eleição presidencial no Real Madrid será disputada entre Florentino Pérez, de 79 anos, e Enrique Riquelme, de 37. A última vez que o clube promoveu o pleito foi em 2006. O espanhol afirma que o convocou para dar uma 'resposta positiva' aos sócios. "No Real, não existe um proprietário único. Tentaram me tirar daqui, mas não vou sair. Serei o último sócio do Real Madrid a deixar este clube".

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Florentino Perez Futebol José Mourinho real madrid
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV