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Flick exalta Raphinha no Barcelona após hat-trick e celebra renovação: ?Capitão perfeito?

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Raphinha começou a temporada em alta no Barcelona e ganhou elogios de Hansi Flick. Depois de o brasileiro marcar os três gols da vitória de virada sobre o Sevilla, neste sábado, pela La Liga, o treinador destacou a importância do atacante dentro e fora de campo.

Flick também celebrou a renovação de contrato de Raphinha. O novo vínculo ainda não foi anunciado oficialmente pelo Barcelona, mas o acordo já foi confirmado nos bastidores pelo diretor esportivo Deco.

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"É a melhor decisão para o clube. Você vê como ele se conecta com os torcedores e com o time. Um líder que se entrega totalmente. É um capitão perfeito para o clube", afirmou Flick

Contratado pelo Barcelona em 2022, Raphinha se consolidou como um dos principais nomes da equipe. O melhor desempenho aconteceu na temporada 2024/25, quando balançou as redes 34 vezes e ainda constribuiu com 22 assistências.

O início da atual temporada, porém, chama ainda mais atenção. Raphinha soma 14 gols e três assistências em apenas oito partidas e ganhou uma nova função no esquema de Flick.

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Com as saídas de Robert Lewandowski e Ferrán Torres, o brasileiro passou a atuar mais centralizado no ataque. A mudança foi planejada pela comissão técnica e, segundo Flick, também agradou ao jogador.

"Foi uma decisão da comissão. Observamos quem poderia jogar ali e falamos com os jogadores. Depois dessas partidas, ele está muito feliz por jogar de nove", disse o treinador.

"O nível dele é altíssimo. Sabemos da qualidade dele e estou muito feliz. Está muito bem também sem a bola", complementou.

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