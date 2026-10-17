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Flick aponta Yamal como melhor do mundo após goleada do Barcelona: 'Rendimento excepcional'

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Hansi Flick colocou Lamine Yamal no topo do futebol mundial após a vitória do Barcelona por 5 a 2 sobre o Betis, neste sábado (17), em La Cartuja, pela LaLiga. Autor do primeiro gol da partida, o atacante de 19 anos recebeu elogios do treinador pela atuação e pela postura em campo. "Para mim, neste momento, ele é o melhor jogador do mundo", afirmou o alemão na entrevista coletiva.

Yamal abriu o placar aos dez minutos e participou da construção da vitória que manteve o Barcelona com aproveitamento de 100% na competição: nove triunfos em nove rodadas. Rodri, Gabriel Jesus, Eric García e Dani Olmo também marcaram para a equipe catalã. O espanhol ainda deu a assistência para o gol do brasileiro.

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Além da qualidade técnica, Flick destacou a maneira como o jovem convive com as cobranças no clube e na seleção espanhola. "Está 100% comprometido com a equipe", declarou. Para o treinador, a responsabilidade assumida aos 19 anos ajuda a dimensionar o momento do atacante, que chega a uma sequência importante da temporada como uma das principais referências do Barcelona.

O protagonismo não impediu a substituição no segundo tempo. Yamal tinha um cartão amarelo e deixou o campo por volta dos 25 minutos, dando lugar a Raphinha. Flick explicou que a situação da partida permitia preservar o atacante: "Disse a ele que, com o resultado que tínhamos, precisava substituí-lo". O Barcelona enfrenta o Paris Saint-Germain na terça-feira, pela Champions League, antes do clássico com o Real Madrid.

A goleada também levou o treinador a valorizar a resposta coletiva diante de um adversário que ofereceu resistência. "A mentalidade é fantástica com e sem a bola; é assim que atuam as grandes equipes", afirmou. Mesmo com a vantagem no placar, o Barcelona continuou buscando o ataque e marcou o quinto gol com Dani Olmo, aos 36 da etapa final.

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Apesar do início perfeito no Espanhol, Flick evitou transformar a sequência em promessa de títulos. "Nosso foco são os títulos, não os recordes", declarou.

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