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Flávia Saraiva é campeã nas paralelas assimétricas na etapa da Hungria da Copa do Mundo

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A ginasta brasileira Flávia Saraiva foi a campeã neste sábado nas paralelas assimétricas na etapa de Szombathely, na Hungria, da Copa do Mundo de ginástica artística. Ela obteve 13.366 pontos na final e foi ao pódio com a norte-americana Tatum Drusch, que ficou com a medalha de prata (13.300), e a eslovaca Barbora Kundrat (13.233).

Além da medalhista olímpica (bronze por equipes nos Jogos de Paris-2024), o Brasil contou ainda com Lorrane Oliveira, que terminou na quarta colocação (13.166), na decisão das assimétricas.

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Caio Souza sofreu uma lesão no bíceps braquial na final das argolas neste sábado e foi decidido seu retorno ao Brasil para a realização de exames complementares e estabelecimento das condutas terapêuticas mais adequadas. O atleta estava classificado para as finais de paralelas e barra fixa neste domingo.

Flávia Saraiva volta a competir na final da trave de equilíbrio neste domingo e terá como adversária Rebeca Andrade, que obteve 14.100 pontos na qualificação e dividiu a primeira colocação com a húngara Greta Mayer. Flávia avançou em terceiro, com 13.833.

Ela também disputa a final no solo, ao lado de Lorrane Oliveira. Na qualificação, Lorrane terminou em segundo lugar, com 12.966 pontos, e Flávia foi a terceira, com 12.933. Entre os homens, Arthur Nory disputa a final da barra fixa e Lucas Bitencourt estará na decisão das paralelas.

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Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Copa do Mundo Flávia Saraiva Ginástica Artística paralelas assimétricas
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