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Flávia Saraiva conquista medalha de bronze no Mundial de Ginástica Artística

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Flávia Saraiva encerrou sua participação no Mundial de Ginástica Artística de 2026 com uma medalha de bronze. Neste domingo (25), a brasileira subiu ao pódio na final da trave, em Roterdã, na Holanda, e garantiu a segunda medalha do Brasil na competição.

Depois de uma semana de disputas, Flavinha acertou sua série e recebeu 14.300 pontos dos árbitros, sendo 6.1 de dificuldade e 8.2 de execução. A nota foi suficiente para colocar a brasileira na terceira posição, atrás apenas da argelina Kaylia Nemour e da chinesa Zhang Qingying.

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As duas primeiras colocadas terminaram com a mesma pontuação, 14.566, mas Nemour ficou com o ouro por ter recebido uma nota maior de execução. A chinesa levou a prata.

A conquista deste domingo é a terceira medalha de Flávia em Campeonatos Mundiais e a segunda em provas individuais. Em 2023, a ginasta fez parte da equipe brasileira que conquistou uma inédita medalha de prata e também subiu ao pódio no solo, com o bronze.

O resultado coroou uma participação intensa de Flavinha no Mundial. Além de disputar os quatro aparelhos na fase classificatória, ela também competiu na final por equipes, em que o Brasil terminou na quinta posição, e na decisão do individual geral, encerrada em 12º lugar.

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Com o bronze de Flávia, o Brasil se despede de Roterdã com duas medalhas. A primeira veio no sábado (24), quando Rebeca Andrade conquistou o ouro no salto.

O próximo Mundial, em 2027, será importante para a seleção brasileira na busca por uma vaga nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028.

RESULTADO FINAL DA TRAVE FEMININA

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1. Kaylia Nemour (Argélia) - 14.566

2. Zhang Qingying (China) - 14.566

3. Flávia Saraiva (Brasil) - 14.300

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4. Elena Colas (França) - 14.100

5. Manila Esposito (Itália) - 14.066

6. Skye Blakely (Estados Unidos) - 13.633

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7. Qiu Qiyuan (China) - 13.633

8. Okamura Mana (Japão) - 12.666

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Flávia Saraiva Ginástica Artística trave
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