BRASILEIRÃO

Flamengo x Palmeiras: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Bola rola no Maracanã pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro

Escrito por Da Redação
Publicado em 23.05.2026, 20:45:00 Editado em 23.05.2026, 16:33:48
Autor Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Flamengo e Palmeiras se enfrentam neste sábado, às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela 17ª rodada do Brasileirão. O jogo acirra a disputa na parte de cima da tabela. O Palmeiras é o líder com 35 pontos, quatro a mais do que o vice-líder Flamengo, que tem um jogo a menos no Brasileiro.

Onde assistir

Sportv e Premiere.

Escalações prováveis

Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Evertton Araújo, Jorginho, Paquetá; Carrascal (Plata), Lino (Bruno Henrique) e Pedro.

Palmeiras: Carlos Miguel, Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Allan, Arias e Maurício (Felipe Anderson ou Emiliano Martínez); Flaco López.

