Flamengo vira contra Madureira e pressiona o Fluminense pela liderança do Carioca

Mesmo saindo atrás do placar, o Flamengo conquistou mais uma vitória, desta vez pela sétima rodada do Campeonato Carioca. Na tarde desta quarta-feira, visitou o Madureira no estádio Conselheiro Galvão e, de virada, fez 2 a 1, com gols de Everton Ribeiro e Willian Arão. Ygor Catatau havia aberto o placar para os mandantes.

O resultado põe o Flamengo provisoriamente na liderança com 16 pontos e coloca pressão no Fluminense, que tem 15 e ainda joga nesta quarta-feira, diante do Nova Iguaçu. O Madureira segue com sete pontos, em sétimo lugar, mas pode perder o posto até o fim da rodada.

O Madureira volta a campo no domingo, às 15h30, pela oitava rodada. Visita a Portuguesa no estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro. O Flamengo só encara o Botafogo na próxima quarta-feira, mas antes joga no domingo, às 16h, quando encara o Atlético-MG na Arena Pantanal, em Cuiabá, valendo a taça da Supercopa do Brasil.

O Flamengo começou de forma ofensiva, mas levou um contra-ataque mortal logo no primeiro minuto, o que mudou completamente o panorama da partida. Ygor Catatau aproveitou o espaço pela esquerda e chutou cruzado para marcar o primeiro gol. O Flamengo bem que exerceu pressão e criou chances, mas não conseguiu empatar antes do intervalo.

No segundo tempo, Paulo Sousa promoveu a entrada de Everton Ribeiro para organizar melhor o meio-campo e não demorou muito para surgir efeito. Aos 13 minutos, ele apareceu na grande área para completar passe de Arão e deixar tudo igual.

Mais tranquilo, o Flamengo confirmou seu favoritismo e virou o placar aos 23 minutos. Após rebote, Willian Arão chutou de primeira da meia-lua e fez um belo gol. O Flamengo ainda teve algumas tentativas, principalmente com Pedro, mas o jogo ficou mais truncado e o placar não se alterou.

FICHA TÉCNICA

MADUREIRA 1 X 2 FLAMENGO

MADUREIRA - Dida; Rhuan (Paulo Cezar), Edgar Silva, Feliphe Gabriel e Guilherme Zoio; Felipe Dias, Henrique Luiz (Diogo Carlos) e Rafinha (Marino - Marlinho); Ygor Catatau (Kaio Magno), Erick Pulga e Pipico. Técnico: Alfredo Sampaio.

FLAMENGO - Diego Alves; Isla (Matheuzinho), Gabriel Noga, Cleiton e Renê (David Luiz); João Gomes, Andreas Pereira (Willian Arão) e Diego; Vitinho (Bruno Henrique), Marinho (Everton Ribeiro) e Pedro. Técnico: Paulo Sousa.

GOLS - Ygor Catatau, a 1 minuto do primeiro tempo; Everton Ribeiro aos 13 e Willian Arão aos 23 do segundo.

ÁRBITRO - Rodrigo Carvalhaes de Miranda.

CARTÕES AMARELOS - Henrique Luiz e Kaio Magno (Madureira). Marinho, Andreas Pereira e Bruno Henrique (Flamengo).

RENDA - R$ 80.760,00.

PÚBLICO - 1.009 pagantes (1.293 total).

LOCAL - Estádio de Conselheiro Galvão, no Rio de Janeiro (RJ).