No jogo que pode definir o título antecipado do Campeonato Brasileiro, o líder Flamengo não vai poder contar com dois de seus titulares para enfrentar o Palmeiras neste sábado, em São Paulo, em partida válida pela 36ª e antepenúltima rodada da competição.

O volante Erick Pulgar, principal homem de marcação do meio-campo rubro-negro, e o zagueiro Léo Pereira foram advertidos com o terceiro cartão amarelo na vitória de 2 a 1 sobre o Athletico-PR no meio de semana e cumprem suspensão automática.

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Na defesa, o experiente Danilo deve entrar de início e formar a dupla de zaga com Léo Ortiz. Já no meio-campo, o treinador Leonardo Jardim tem várias opções. Ele pode contar com Lucas Paquetá, tem o espanhol Saúl à disposição, ou apostar no retorno do volante Evertton Araújo, recuperado de contusão.

Com pouco espaço no time principal, o meio-campista uruguaio De la Cruz foi vetado do confronto pelo departamento médico rubro-negro por causa do gramado sintético do estádio alviverde.

Dependendo de um empate neste sábado para assegurar o título do Brasileiro, o Flamengo contabiliza 79 pontos e tem seis de frente para os palmeirenses. Para dificultar ainda mais a missão do time paulista de tentar o titulo, os cariocas levam vantagem no número de vitórias, primeiro critério desempate do Nacional (24 a 21).

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No caso de ser derrotado neste sábado, o Flamengo precisa de uma vitória contra o Coritiba ou Chapecoense (já rebaixada) para soltar o grito de campeão.