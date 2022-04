Flamengo vence Talleres e assume a liderança isolada do Grupo H da Libertadores

Da Redação

O Flamengo conquistou sua segunda vitória consecutiva na Copa Libertadores, ao derrotar, nesta terça-feira, no Maracanã, o Talleres, por 3 a 1, em duelo válido pela segunda rodada do Grupo H. Com o resultado, o time da Gávea lidera com seis pontos, contra três do time argentino e da Universidad Católica, do Chile. O Sporting Cristal, do Peru, com duas derrotas, ainda não marcou ponto.

Apesar do triunfo, a defesa do Flamengo voltou a cometer falhas, que poderiam ser fatais diante de um adversário mais gabaritado. Os três pontos foram conquistados graças ao talento dos jogadores de frente, que tiveram muito espaço para jogar. Taticamente o time ainda ficou devendo.

A fragilidade técnica e tática do Talleres colaborou para o Flamengo ter bastante espaço para realizar suas jogadas de ataque. Apesar disso, os erros de passes prejudicaram a equipe de Paulo Sousa para chegar à meta argentina.

Se o time rubro-negro ainda não mostrou um conjunto harmonioso em campo, pelo menos o quarteto formado por Éverton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabriel Barbosa mostrou-se mais atuante. Com isso, o primeiro gol não demorou a sair. Arrascaeta foi derrubado dentro da área e o pênalti foi cobrado de forma perfeita por Gabriel, aos 11 minutos.

Sem forçar muito, o Flamengo deu a impressão de que tinha confiança que um segundo gol poderia sair a qualquer momento. Foi sair aos 26 minutos, após mais uma jogada iniciada por Arrascaeta, que passou por Bruno Henrique e foi finalizada por Éverton Ribeiro, com uma chute de fora da área.

Com os 2 a 0 no placar, o Flamengo diminuiu o ritmo e deixou o Talleres buscar o ataque, flagrando falhas no setor defensivo. Rodinei, que entrou no lugar de Matheuzinho (machucado), esteve mal na marcação e o time argentino aproveitou para atacar pelo seu lado esquerdo.

Aos 46, Girotti foi lançado dentro da área, deu um lindo toque de calcanhar e encontrou Fértoli livre para bater firme e diminuir para o Talleres. O goleiro Santos, que fez sua estreia, não teve o que fazer no lance.

Animado com o gol marcado ao final da primeira etapa, o Talleres voltou com tudo para o tempo final. Com dois minutos, Girotti obrigou Santos a fazer boa defesa. A iniciativa argentina abriu espaços para o Flamengo explorar no campo ofensivo.

Rodinei, David Luiz tiveram chances de marcar, mas o terceiro gol saiu aos 15 minutos, com Éverton Ribeiro, após ótimo passe de Bruno Henrique.

A partir daí, o jogo ficou aberto, com as equipes se revezando no ataque e desperdiçando boas oportunidades de marcar. Nos últimos quinze minutos, Pedro, que entrou no lugar de Gabriel, quase marcou em duas oportunidades.

Se o ataque do Flamengo foi mais atuante desta vez, a defesa voltou a apresentar problemas de posicionamento e marcação.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 3 X 1 TALLERES

FLAMENGO - Santos; Matheuzinho (Rodinei), Willian Arão, David Luiz e Filipe Luís (Andreas Pereira); Gomes, Thiago Maia (Léo Pereira), Arrascaeta e Everton Ribeiro; Bruno Henrique (Marinho) e Gabriel Barbosa (Pedro). Técnico: Paulo Sousa.

TALLERES - Herrera; Catalán, Benavídez, Rafael Pérez e Enzo Díaz (Romero); Villagra, Ignacio Méndez, Oliva (Michael Santos), Matias Esquivel (Valoyes) e Fértoli (Martino); Girotti. Técnico: Pedro Caixinha.

GOLS - Gabriel Barbosa aos 11, Éverton Ribeiro aos 26 e Fértoli aos 46 minutos do primeiro tempo. Éverton Ribeiro aos 15 do segundo.

ÁRBITRO - Jesús Valenzuela (VEN).

CARTÕES AMARELOS - Gomes, Filipe Luís, Thiago Maia, Gabriel Barbosa, Rafael Pérez, Martino e Valoyes.

RENDA - R$ 2.427.420,00.

PÚBLICO - 39.627 pagantes (42.915 presentes).

LOCAL - Maracanã.