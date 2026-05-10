Flamengo vence o Grêmio fora de casa e encosta no líder Palmeiras antes de confronto direto

O Flamengo fez sua parte na 15ª rodada do Campeonato Brasileiro e aproveitou o tropeço do Palmeiras para diminuir a distância na tabela. Neste domingo, a equipe carioca venceu o Grêmio por 1 a 0, na Arena, em Porto Alegre, e encostou na liderança da competição.

Com o resultado, o Rubro-Negro chegou aos 30 pontos, quatro a menos que o Palmeiras, que empatou com o Remo na rodada. As equipes ainda têm um confronto direto marcado para a 17ª rodada, o que pode mexer diretamente na disputa pela ponta antes da pausa para a Copa do Mundo. Já o Grêmio vive momento delicado e entrou na zona de rebaixamento, estacionado com 17 pontos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O primeiro tempo foi movimentado, com o Flamengo assumindo o controle das ações desde o início. A equipe pressionou alto, criou diversas oportunidades e chegou a acertar a trave em duas ocasiões, com Plata e Carrascal. Do outro lado, o Grêmio tentou responder em transições rápidas e levou perigo em alguns lances isolados, incluindo uma jogada em que Léo Pereira evitou o gol em cima da linha após falha na saída de bola.

Na etapa final, o Flamengo manteve o ritmo e seguiu buscando o gol. Logo nos primeiros minutos, Samuel Lino teve grande chance ao sair cara a cara com o goleiro, mas parou na boa saída de Weverton. A insistência rubro-negra foi recompensada aos 22 minutos, quando Emerson Royal apareceu bem pela direita e serviu Carrascal, que finalizou de primeira para balançar as redes e abrir o placar.

Depois do gol, o time carioca controlou a partida com posse de bola e organização, enquanto o Grêmio encontrou dificuldades para reagir. O Flamengo quase marcou o segundo com Bruno Henrique, que tentou encobrir Weverton, mas parou na defesa do goleiro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O clima nas arquibancadas refletiu o momento dos donos da casa. A torcida gremista demonstrou insatisfação com vaias e protestos, enquanto o Flamengo administrava a vantagem até o apito final.

Na próxima rodada, o Grêmio enfrenta o Bahia no domingo, às 16h, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). No mesmo dia, às 19h30, o Flamengo visita o Athletico-PR, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR).

FICHA TÉCNICA

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

GRÊMIO 0 X 1 FLAMENGO

GRÊMIO - Weverton; Pavón (Braithwaite), Gustavo Martins, Balbuena, Viery e Pedro Gabriel (Caio Paulista); Leonel Pérez (Tiaguinho), Noriega e Gabriel Mec; Carlos Vinícius e Amuzu (Enamorado). Técnico: Luis Castro.

FLAMENGO - Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Emerson Royal); Evertton Araújo, Jorginho e Carrascal (De la Cruz); Plata (Luiz Araújo), Pedro (Bruno Henrique) e Samuel Lino. Técnico: Leonardo Jardim.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

GOLS - Carrascal, aos 22 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Pavón (Grêmio); Evertton Araújo, Jorginho e Pedro (Flamengo)

ÁRBITRO - Davi de Oliveira Lacerda (ES)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

RENDA - R$ 2.169.784,49

PÚBLICO - 30.891 torcedores

LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).