Flamengo vence e depende de si por vaga na fase de grupos da Libertadores

O Flamengo derrotou o Cuiabá por 2 a 1, neste domingo, no Maracanã, e chega à última rodada do Brasileiro dependendo apenas de si para garantir vaga na fase de grupos da Copa Libertadores.

O time do técnico Tite chegou aos 66 pontos e encerra sua participação no Brasileiro contra o São Paulo na quarta-feira no Morumbi.

O Flamengo ainda tem remotas chances de chegar ao título, mas precisa vencer o São Paulo, torcer por derrota do Palmeiras para o Cruzeiro e tirar uma enorme vantagem do rival no saldo de gols (31 a 16). O Atlético-MG também tem 66 pontos e saldo de 23.

A partida marcou a despedida de Filipe Luís, de 38 anos, e Rodrigo Caio, de 30, do Flamengo. O lateral-esquerdo irá se aposentar, e o zagueiro não vai renovar contrato com o clube.

O Flamengo dominou o primeiro tempo. Após tabela de Gerson com Pedro, a bola sobrou dentro da área para Luiz Araújo, que finalizou de esquerda e abriu o placar.

Aos 48 minutos do primeiro tempo, Arrascaeta cruzou e Pedro, dentro da pequena área, cabeceou no canto direito do goleiro João Carlos para fazer 2 a 0.

No segundo tempo, o Cuiabá conseguiu diminuir. Clayson sofreu pênalti, que ele mesmo bateu e diminuiu a vantagem do Flamengo, aos 33 minutos.

Aos 36 minutos, Filipe Luís foi substituído e festejado pela torcida no Maracanã. Rodrigo Caio também teve a chance de jogar. Aos 45 minutos, o zagueiro entrou no lugar de Léo Pereira. O último jogo do Cuiabá será contra o Athletico Paranaense, na Arena Pantanal.

FICHA TÉCNICA:

FLAMENGO 2 X 1 CUIABÁ

FLAMENGO - Rossi; Varela (Wesley), Fabrício Bruno, Léo Pereira (Rodrigo Caio) e Filipe Luís (Ayrton Lucas); Erick Pulgar, Gerson e Arrascaeta; Luiz Araújo, Pedro (Victor Hugo) e Everton (Bruno Henrique). Técnico: Tite.

CUIABÁ - João Carlos; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereuer e Rikelme; Allyson (Fernando Sobral), Raniele e Denilson (Derik Lacerda); Jonathan Cafu (Filipe Augusto), Deyverson (Isidro Pitta) e Clayson. Técnico: Antônio Oliveira.

GOLS - Luiz Araújo, aos 5 minutos do primeiro tempo. Pedro, aos 48 minutos do primeiro tempo. Clayson, aos 33 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Léo Pereira e Luiz Araújo (Flamengo).

ÁRBITRO - Rodrigo José Pereira de Lima (PE).

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).