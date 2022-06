Flamengo vence Cuiabá e quebra sequência de três derrotas no Brasileirão

(via Agência Estado)

Depois de três derrotas consecutivas, o Flamengo voltou a vencer no Campeonato Brasileiro, ao derrotar, nesta quarta-feira, o Cuiabá, por 2 a 0, no Maracanã, em duelo válido pela 12ª rodada. Com o resultado, o time da Gávea chega aos 15 pontos e se afasta das últimas colocações, enquanto o time de Mato-Grosso permanece na zona de rebaixamento com apenas 12.

O Flamengo iniciou em ritmo forte o primeiro tempo. Com a presença de Arrascaeta, ausente nas três derrotas consecutivas do time no Brasileiro, o time de Dorival Junior atuou mais compacto, com os jogadores mais próximos, em toques curtos e rápidos.

Com esta postura, o Flamengo impediu que o Cuiabá, bastante organizado dentro de campo, obtivesse sucesso nos contra-ataques. A alternativa do time visitante foi apenas se defender em boa parte do primeiro tempo.

Apesar das boas jogadas criadas, o gol do Flamengo na primeira parte da partida saiu em um lance de sorte. Ayrton Lucas escapou pela esquerda e bateu co a intenção de cruzar, mas pegou diferente na bola e enganou o goleiro Walter: 1 a 0, aos seis minutos.

Empurrado pela torcida, o Flamengo respondeu em campo e quase fez o segundo gol com Arrascaeta, mas a cabeçada acertou a trave esquerda de Walter. Andreas Pereira também quase deixou a sua marca.

Mas a falta de sorte quase prejudicou o Flamengo. David Luiz e Bruno Henrique saíram machucados. Léo Pereira sentiu fortes dores no cotovelo esquerdo e permaneceu em campo mesmo com dores.

As lesões abateram um pouco o Flamengo. O Cuiabá aproveitou para ir à frente e Camilo teve duas oportunidades para finalizar, mas não teve sucesso.

O Cuiabá voltou com a marcação ajustada e dificultou a movimentação do ataque do Flamengo. O jogo ficou mais truncado e até os 15 minutos a melhor chance foi uma cabeçada de Pablo bem defendida por Walter.

O Flamengo retomou o ritmo do primeiro tempo a partir dos 20 minutos. Aos 21, Walter voltou a fazer boa defesa em chute de Everton Ribeiro. Arrascaeta errou o alvo, aos 25. Dois minutos depois foi a vez de Gabriel Barbosa chutar para fora.

O Cuiabá, ao contrário dos primeiros 45 minutos, limitava-se a defender. A impressão era de que o segundo gol do Flamengo poderia sair a qualquer momento. Aos 30, só não saiu porque Walter fez grande defesa. Aos 34, não teve jeito. Arrascaeta deu lindo passe para Gabriel Barbosa bater firme: 2 a 0.

Daí para frente, com o resultado definido, os times se acomodaram. O Flamengo ganhou moral para os dois próximos compromissos diante do Atlético-MG pelo Brasileiro e Copa Libertadores.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 2 X 0 CUIABÁ

FLAMENGO - Diego Alves; Matheuzinho, Pablo, David Luiz (Léo Pereira) e Ayrton Lucas; Gomes, Andreas Pereira,

Everton Ribeiro (Diego) e Arrascaeta (Arão); Bruno Henrique (Vitinho) e Gabriel (Pedro). Técnico: Dorival Junior.

CUIABÁ - Walter; João Lucas, Marllon, Paulão e Uendel; Camilo, Rodriguinho (Valdívia) e Rafael Gava (Osório); André Luís (Jenison), André (Jonathan Cafu) e Felipe Marques (Marcão). Técnico: Antônio Oliveira.

ÁRBITRO - Savio Pereira Sampaio (DF).

CARTÕES AMARELOS - Vitinho, André, Camilo.

RENDA - R$ 1.431.946,00.

PÚBLICO - 40.916 pagantes (43.930 presentes).

LOCAL - Maracanã.