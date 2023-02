Flamengo vence Boavista com gol de Pedro antes de embarcar para o Mundial

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Depois de perder o título da Supercopa do Brasil para o Palmeiras, o Flamengo voltou a campo nesta quarta-feira e venceu o Boavista por 1 a 0, pela sexta rodada do Campeonato Carioca, no último jogo antes de embarcar para o Marrocos, onde disputará o Mundial de Clubes. A exibição foi oscilante, com muitos momentos de pouca emoção ao longo da partida, mas um gol de Pedro com belo passe de Gabigol garantiu o triunfo rubro-negro.

continua após publicidade .

O resultado deixa o Flamengo com 14 pontos, em primeiro lugar do estadual, com quatro pontos a mais que o vice-líder Volta Redonda, que joga na quinta-feira contra o Fluminense, também dono de 10 pontos. O Botafogo tem a mesma pontuação, em terceiro, e um jogo a menos.

Vítor Pereira não viu a participação do time rubro-negro no Mundial como motivo para poupar jogadores e escalou o time titular com alguns ajustes, até porque, apesar de o embarque para o Marrocos estar marcado para esta quinta-feira, a estreia no torneio da Fifa será apenas na próxima terça. O goleiro Santos foi poupado, pois sentiu um desconforto muscular, e deu lugar a Matheus Cunha. Além disso, o técnico português fez mudanças nas laterais em relação a derrota para o Palmeiras no final de semana. Tirou Varela e Ayrton Lucas para colocar Matheuzinho e Filipe Luís.

continua após publicidade .

Diante de uma torcida animada com as emoções que a esperam na próxima semana, o Flamengo fez um jogo morno até a segunda metade do primeiro tempo. Quando passou a desenvolver as jogadas ofensivas com mais eficiência, teve a melhor chance de tirar o zero do placar em chute de Gerson que carimbou a trave do goleiro Fernando, antes de Thiago Maia chutar para fora no rebote. A partir daí, criou outras oportunidades, mas sem tanto volume. O único lance em que Matheus Cunha trabalhou foi após uma cobrança de falta de Peu.

O segundo tempo começou como o primeiro, sem que a empolgação da torcida refletisse no ímpeto do time. Vítor Pereira não demorou muito para fazer mudanças e colocou Cebolinha, Pulgar e Ayrton Lucas nas vagas de Everton Ribeiro, Thiago Maia e Filipe Luís. O gol, contudo, saiu de um lance de talento de dois jogadores que já estavam em campo desde o início. Gabigol acertou um lindo lançamento e Pedro se projetou na área para tocar a bola no ar e colocar na rede.

O Flamengo correu poucos riscos na maior parte da etapa final, mas teve alguns momentos de preocupação nos últimos minutos, quando o Boavista se fez presente no campo de ataque e acionou Matheus Cunha mais de uma vez. A pressão não foi sustentada e os acréscimos foram mais tranquilos, até o árbitro apitar e confirmar o triunfo flamenguista.

continua após publicidade .

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 1 X 0 BOAVISTA

FLAMENGO - Matheus Cunha; Matheuzinho, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís (Ayrton Lucas); Thiago Maia (Erick Pulgar), Gerson, Everton Ribeiro (Everton) e Arrascaeta (Matheus França); Gabigol e Pedro (Marinho). Técnico: Vítor Pereira.

continua após publicidade .

BOAVISTA - Fernando; Diogo Rangel (Carlos Daniel), Kevem e Elivelton; Jairo, Israel (Alex Galo), Ryan Guilherme e Matheus Alessandro; Wandinho (Berê) e Marquinhos (Éder Lima). Técnico: Leandrão.

GOLS - Pedro, aos 22 minutos do segundo tempo.

continua após publicidade .

ÁRBITRO - Yuri Elino Ferreira da Cruz.

CARTÕES AMARELOS - Everton Ribeiro, Léo Pereira e Gerson (Flamengo); Peu e Alex Galo (Boavista).

RENDA - R$ 1.031.907,50 renda

PÚBLICO - 33.329 presentes

ESTÁDIO - Maracanã, no Rio.