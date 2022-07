Flamengo vence Avaí de virada na estreia de Vidal em Florianópolis

(via Agência Estado)

Com dois gols de Pedro, o Flamengo venceu o Avaí de virada, por 2 a 1, na manhã deste domingo, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, em partida que marcou a estreia do volante chileno Arturo Vidal. Além de manter a recuperação do time carioca no Brasileiro, o resultado também quebrou uma escrita: foi o primeiro triunfo dos cariocas na casa do adversário em jogos pelo Nacional.

O Flamengo chegou aos 30 pontos e segue com a missão de encostar no grupo dos quatro primeiros colocados. Já o Avaí permanece com 21 e se aproxima perigosamente da zona de rebaixamento.

Pelo Brasileirão, o Avaí volta a campo no próximo domingo para enfrentar o América-MG, no Independência, em Belo Horizonte, enquanto o Flamengo, no sábado, receberá o Atlético-GO, no Maracanã.

Antes disso, porém, o Flamengo jogará contra o Athletico-PR, no meio de semana, no Rio, pelo confronto de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A volta está marcada para o dia 17 de agosto, na Arena da Baixada, em Curitiba.

O primeiro tempo foi bastante equilibrado e começou com o Flamengo tendo ligeira superioridade com a bola nos pés. Aos quatro minutos, Pedro dominou na entrada da área, passou pela marcação de dois defensores e finalizou rasteiro, rente a trave do goleiro Vladimir.

O Avaí chegou a abrir o placar aos 11 minutos em jogada que William Potker marcou de cabeça. Contudo, o lance foi revisado pelo VAR e foi anotada uma falta de Bissoli no goleiro flamenguista Santos, anulando o gol avaiano.

Após o susto, o Flamengo teve duas grandes chances de abrir o placar duas vezes com Gabriel. Nos minutos finais do primeiro tempo, o Flamengo voltou a criar, novamente com o camisa nove. Vladimir, com boa atuação, conseguiu segurar o ataque rubro-negro.

Na volta para o segundo tempo, o Avaí logo abriu o placar. Natanael foi até a linha de fundo e cruzou para o zagueiro Arthur Chaves cabecear para as redes. A reação oi imediata e Pedro aproveitou confusão na área para igualar aos nove minutos.

O empate animou o Flamengo, e de tanto insistir, conseguiu a virada aos 38 minutos. Após sobra na área, Arrascaeta recebeu na linha de fundo e cruzou para Pedro marcar o segundo gol de cabeça.

FICHA TÉCNICA

AVAÍ 1 X 2 FLAMENGO

AVAÍ - Vladimir; Kevin, Bressan (Rafael Vaz), Arthur Chaves e Bruno Cortez; Raniele (Lucas Ventura), Eduardo e Bruno Silva (Jean Pyerre); William Pottker (Nathan), Bissoli e Natanael (Marcinho). Técnico: Eduardo Barroca.

FLAMENGO - Santos; Matheuzinho (Rodinei), Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas; Diego (Everton Cebolinha), João Gomes, Everton Ribeiro (Vidal) e Arrascaeta; Gabriel (Victor Hugo) e Pedro. Técnico: Dorival Júnior.

GOLS - Arthur Chaves, a 1 minuto; Pedro, aos 9 e 38 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).

CARTÕES AMARELOS - Bruno Silva (Avaí); Fabrício Bruno (Flamengo).

PÚBLICO - 17.557 presentes.

RENDA - R$ 829.281,00.

LOCAL - Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).