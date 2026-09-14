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Flamengo tem o dobro de chances do Palmeiras de ser campeão brasileiro; veja probabilidades

Escrito por Alan Favaron (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A disputa pela liderança do Campeonato Brasileiro segue acirrada e a diferença de pontos entre Flamengo e Palmeiras segue em um ponto. Porém, segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o time carioca é o grande favorito ao título e tem mais que o dobro de chance de conquistar a competição em relação ao rival paulista.

Segundo a UFMG, o Flamengo chegou a 66,2% de probabilidade de faturar o Brasileirão, enquanto o Palmeiras tem 32,1%. Atualmente, o time rubro-negro lidera a competição com 57 pontos, enquanto o clube alviverde está em 2º lugar, com 56 pontos.

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A última rodada foi positiva para as equipes, e as duas saíram vitoriosas de seus jogos, válidos pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os cariocas venceram o Corinthians por 2 a 1, com Bruno Henrique decidindo no final do confronto. Já o Palmeiras teve o clássico contra o São Paulo e venceu sem dificuldades, por 2 a 0.

Neste meio de semana, o foco dos clubes muda para a Libertadores, onde decidem o jogo de volta das quartas de final da Libertadores. O Flamengo recebe o Independiente Del Valle após ter vencido a ida por 2 a 0, no Equador. Por outro lado, o Palmeiras vai a Quito encarar a LDU, com a vantagem de 1 a 0 conquistada no primeiro duelo.

Já pelo Campeonato Brasileiro, as equipes só voltam a campo no próximo final de semana, pela 28ª rodada. O time carioca encara o Red Bull Bragantino no domingo, 20, às 18h30, no Maracanã. No mesmo dia, mas às 11h, o Palmeiras vai até o Rio Grande do Sul enfrentar o Grêmio.

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