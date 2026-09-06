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Flamengo sofre, mas vence o Remo e pressiona Palmeiras na briga pelo título do Brasileirão

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Flamengo emplacou a terceira vitória seguida no Campeonato Brasileiro e incendiou de vez a briga pelo título com o Palmeiras. Na tarde deste domingo, venceu o Remo por 1 a 0 sob forte chuva no Mangueirão, em Belém (PA). O gol que garantiu a vitória na 26ª rodada foi marcado por Samuel Lino.

O Flamengo já vinha de vitórias contra Botafogo, por 3 a 0, e Mirassol, por 2 a 0. Com mais um triunfo, o time chegou a 54 pontos na liderança provisória. O Palmeiras, com 52, joga ainda neste domingo, a partir das 18h30, em visita ao Botafogo e só retoma a ponta em caso de vitória.

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O Remo, que conseguiu uma boa reação recentemente, voltou a se complicar. Já são seis partidas sem vencer, sendo quatro derrotas. Assim, segue com 23 pontos na 19ª e penúltima colocação. O Mirassol, primeiro fora do Z-4, em 16º, já tem 28.

A partida começou quente com Arrascaeta finalizando logo no primeiro minuto, mas para fora. Depois, Carrascal apareceu na pequena área para completar cruzamento rasteiro de Samuel Lino, mas finalizou por cima.

Apesar de focar na marcação, o Remo buscou algumas escapadas e assustou quando Gabriel Taliari aproveitou escorregão do zagueiro dentro da área. Ele, porém, demorou para finalizar e depois acabou perdendo a bola.

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O Flamengo respondeu com chute cruzado de Samuel Lino, na esquerda da área, mas Pedro Rangel salvou o Remo. Na reta final, o time paraense teve a melhor chance do jogo. Marcelinho cruzou da direita e Gabriel Taliari apareceu na primeira trave completamente livre. Ele cabeceou, mas Rossi mandou para escanteio.

O segundo tempo começou de forma frenética, com chances para os dois lados. Pedro cabeceou à queima-roupa após cruzamento da esquerda, mas Pedro Rangel fez outra grande defesa. O Remo respondeu com jogada parecida: cruzamento da direita e Picco apareceu na área para completar de cabeça. A bola passou muito perto da trave.

O Flamengo seguiu empilhando chances e parando na excelente atuação de Pedro Rangel. Em novo cruzamento da esquerda, desta vez rasteiro, Pedro chapou livre na pequena área, mas o goleiro paraense fez um verdadeiro milagre, talvez a defesa mais difícil do campeonato até agora.

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De tanto tentar, o Flamengo foi premiado com o gol aos 19 minutos. Arrascaeta deu belo passe, encontrando Samuel Lino na esquerda da área. Com liberdade, ele ajeitou e chutou de bico, cruzado, para mandar no cantinho oposto.

A chuva ficou mais forte depois disso e, apesar de o gramado segurar bem com a drenagem, começou a ter poças d'água, deixando o jogo mais truncado. Mesmo assim, o Flamengo chegou com perigo em chute de Paquetá, que acertou o lado de fora da rede, enganando parte da torcida.

O Remo respondeu com Alef Manga, que deu passe perigoso para o meio da área, mas a defesa chegou antes para cortar. O time paranaense tentou se lançar ao ataque na reta final e, apesar de algumas chegadas, não conseguiu evitar a derrota.

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No último lance, o Remo teria mais um escanteio a seu favor, mas o árbitro encerrou. Os jogadores, irritados, foram cobrar duramente, o que resultou na expulsão direta de Edson Fernando.

O Flamengo agora se concentra nas quartas de final da Libertadores. Na quinta, às 21h30, visita o Independiente del Valle no Olímpico Atahualpa, em Quito, no Equador, pela partida de ida. A delegação ficará em Belém e viaja na segunda-feira com objetivo de realizar dois treinos de adaptação. No domingo seguinte, às 17h30, recebe o Corinthians no Maracanã pela 27ª rodada do Brasileirão.

O Remo tem semana livre e volta a campo apenas na segunda-feira (14), às 20h, quando visita o Bahia na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), no fechamento da 27ª rodada.

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FICHA TÉCNICA

REMO 0 X 1 FLAMENGO

REMO - Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Marlon; Picco, Patrick (Gabriel Poveda) e Zé Ricardo (Vitor Bueno); Yago Pikachu (Jajá), Gabriel Taliari (Alef Manga) e Galeano (Edson Fernando). Técnico: Léo Condé.

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FLAMENGO - Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Jorginho, Lucas Paquetá (Saúl) e Arrascaeta (Erick Pulgar); Carrascal (Bruno Henrique), Pedro (Joaquín Freitas) e Samuel Lino (Valencia). Técnico: Leonardo Jardim.

GOLS - Samuel Lino, aos 19 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Marcelinho e Galeano (Remo). Arrascaeta e Carrascal (Flamengo).

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CARTÃO VERMELHO - Edson Fernando (Remo).

ÁRBITRO - Lucas Casagrande (PR).

PÚBLICO E RENDA - Não disponíveis.

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LOCAL - Mangueirão, em Belém (PA).

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Copa do Brasil Flamengo Futebol remo
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