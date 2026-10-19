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Flamengo segue favoritaço ao título do Brasileirão contra o Palmeiras; veja probabilidades

Escrito por Alan Favaron (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Com a vitória sobre o Bahia por 3 a 0 neste domingo (18), na Arena Fonte Nova, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo se manteve na liderança da competição. Além disso, apesar de a diferença para o Palmeiras, vice-líder, ser de apenas um ponto, o clube carioca é apontado como grande favorito na disputa pelo título.

Segundo a UFMG, o Flamengo chegou a 69,8% de probabilidade de faturar o Brasileirão, enquanto o Palmeiras tem 30,1%. Atualmente, a equipe rubro-negra lidera a competição com 67 pontos, enquanto o time alviverde está em segundo lugar, com 66.

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A equipe comandada por Leonardo Jardim, apesar de ter atuado fora de casa na 31ª rodada, não enfrentou problemas e venceu o Bahia por 3 a 0, com gols de Jorginho, Plata e Lucas Paquetá, chegando ao oitavo jogo invicto no Brasileirão. Já o rival paulista superou o Athletico-PR, no Paraná, por 2 a 0, com Mauricio e Piquerez garantindo a vitória palmeirense.

Porém, apesar da disputa acirrada pela primeira colocação do Campeonato Brasileiro, as equipes voltam sua atenção para a Libertadores neste meio de semana, quando brigam por uma vaga na final do torneio. O Flamengo recebe o Estudiantes no Maracanã na quinta-feira, 22, às 21h30. Já o Palmeiras encara o Fluminense no Nubank Parque, na quarta-feira, 21, também às 21h30.

Pelo Brasileirão, o clube carioca volta a campo apenas na próxima segunda-feira, 26, diante do Atlético-MG, em casa, às 20h, enquanto a equipe alviverde terá pela frente o Red Bull Bragantino no sábado, 24, às 18h30, também atuando em casa.

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