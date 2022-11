Flamengo perde para o Avaí em tarde de despedidas de "Diegos" no Maracanã

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Em uma tarde festiva e de despedidas de Diego Ribas e Diego Alves, o Flamengo foi preguiçoso e perdeu para o Avaí, de virada, por 2 a 1, no Maracanã, pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro. Mais de 60 mil torcedores estiveram nas arquibancadas.

continua após publicidade .

Com a derrota, o Flamengo se despede na quinta posição do campeonato, com 62 pontos ganhos. Não pode ser ultrapassado pelo Athletico-PR (6º, com 55) e está garantido na fase de grupos da Libertadores 2023. Já o Avaí, rebaixado antecipadamente, chegou aos 35 pontos e aparece em 17º lugar.

A tarde marcou as despedidas de Diego Ribas e Diego Alves no Flamengo. O meia anunciou a aposentadoria após o Brasileirão deste ano, enquanto o goleiro não teve o contrato renovado e ainda não comentou sobre seu futuro. Os dois foram homenageados no uniforme e com mosaico na arquibancada.

continua após publicidade .

Com bola rolando, o Flamengo teve mais volume de jogo, só que menos intensidade como de costume. Ainda assim, os cariocas chegaram a marcar aos 21 minutos, quando Marinho finalizou cruzado e Gabriel mandou para as redes. Contudo, o gol foi anulado por impedimento do atacante.

Em que pese a superioridade técnica do Flamengo, o Avaí também teve duas boas chances de abrir o placar. A primeira aos 32 minutos, quando Marcinho puxou contra-ataque e tocou para Lucas Ventura, que finalizou e viu Diego Alves defender com o pé. Depois, aos 38, foi a vez de Vitinho perder chance na área.

Presente no ataque durante boa parte do primeiro tempo, o Flamengo encontrou seu gol aos 41 minutos, quando Marinho cruzou da direita e Wellington, do Avaí, cabeceou contra o próprio gol. Só que a vantagem durou pouco tempo, já que os catarinenses deixaram tudo igual aos 49, com Marcinho.

continua após publicidade .

No segundo tempo, o Flamengo voltou assustando e quase fez o segundo gol no primeiro minuto, quando Everton Cebolinha tocou para o jovem André e ele finalizou para boa defesa do goleiro Glédson.

Em meio a busca pelo gol da vitória, o Flamengo teve as substituições de Diego Ribas e Diego Alves. A dupla deixou o gramado ovacionada por companheiros e torcedores e se emocionaram no campo. Ambos fizeram parte do elenco que conquistou os principais campeonatos nos últimos anos.

Nem mesmo com as mexidas o Flamengo melhorou. O time seguiu com maior posse de bola e a defesa exposta. Melhor para o Avaí, que teve competência para marcar o gol da virada. Aos 33, após escanteio da direita, a bola sobrou para o zagueiro Felipe Silva, que cabeceou duas vezes até marcar.

continua após publicidade .

Mesmo atrás no placar, o Flamengo mostrou preguiça para buscar o empate, embora ele quase tenha saído aos 45 minutos, quando Gabriel finalizou cruzado e André chegou atrasado para concluir para as redes. Os cariocas seguiram pressionando até o final, mas não evitaram a derrota.

FICHA TÉCNICA

continua após publicidade .

FLAMENGO 1 X 2 AVAÍ

FLAMENGO - Diego Alves (Hugo Souza); Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Diego (Thiago Maia), João Gomes (Matheuzinho) e Vidal (Kayke David); Marinho (André Luiz), Gabriel e Everton. Técnico: Dorival Júnior.

AVAÍ - Glédson; Thales, Wellington, Felipe Silva e Natanael (Diego Matos); Lucas Ventura, Jean Cléber, Eduardo (Andrey) e Vitinho; Marcinho (Felipinho) e Pablo Dyego (Gaspar). Técnico: Fabrício Bento.

continua após publicidade .

GOLS - Wellington (contra), aos 41; e Marcinho, aos 49 minutos do primeiro tempo. Felipe Silva, aos 33 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRA - Edina Alves Batista (SP).

CARTÃO AMARELO - Lucas Ventura (Avaí).

PÚBLICO - 60.064 pagantes (63.077 total).

RENDA - R$ 2.276.626,00.

LOCAL - Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).