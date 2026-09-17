Flamengo passa sufoco, mas empata com Independiente del Valle e está na semi da Libertadores
Para quem achava que o Flamengo se classificaria de forma tranquila para mais uma semifinal de Libertadores se enganou. Depois de vencer por 2 a 0 no Equador, tinha tudo para defender a vantagem de forma tranquila nesta quinta-feira, mas viu a vaga ser conquistada de forma tensa no Maracanã, com direito a expulsão de Jorginho, um péssimo jogo coletivo e um gol salvador de Arrascaeta, após falha bizarra do goleiro, para buscar o empate por 1 a 1 diante do Independiente del Valle-EQU.
O Flamengo não mostrou aquele futebol que a torcida está acostumada, muito menos foi competitivo, acumulando erros e deixando o jogo nas mãos dos equatorianos. Tanto que foi para o intervalo em desvantagem, por 1 a 0, com gol de Reasco, após falha geral da defesa. No segundo tempo, tentou corrigir a postura, mas Jorginho foi expulso e tendo que se reinventar, contou a estrela do uruguaio, que acreditou no lance, viu Quintana errar na saída e colocou fim ao drama carioca.
O time de Leonardo Jardim agora encara o Estudiantes-ARG nas semifinais, que passou pelo Corinthians. As datas dos duelos ainda serão confirmadas pela Conmebol. Na outra chave, Fluminense e Palmeiras disputam a vaga para a final. Agora, o Flamengo vira a chave para o Campeonato Brasileiro, onde defende a liderança no domingo, às 18h30, em duelo contra o Red Bull Bragantino, no Maracanã, pela 28ª rodada.
O Flamengo não conseguiu se impor como de costume. Apesar de começar o jogo de forma tranquila, eram de toques e jogadas simples, sem imprimir o ritmo forte que a torcida está acostumada. O duelo mudou de figura após a parada para a hidratação. A partir daí, o Del Valle passou a ter uma postura mais agressiva, marcando a saída de bola, enquanto o Flamengo se limitava a fechar os espaços.
Em uma falha de Léo Pereira no meio de campo, Ayrton Lucas perdeu no corpo para Perelló e cruzou a meia altura. Rossi espalmou para a área e Reasco completou para o gol livre, aos 30 minutos. O gol mudou o cenário para a equipe carioca, que mostrou nervosismo com a bola no pé e com erros que não costuma cometer. A derrota parcial gerou um clima de apreensão, com um misto de vaias na ida para o intervalo.
O Flamengo voltou com outra postura para o segundo tempo. Buscando marcar terreno no ataque, apostou demais na bola aérea, principalmente após a entrada de Arrascaeta. Quando o jogo carioca parecia se encaixar, Jorginho levou o segundo amarelo e foi expulso, aos 20. Logo na sequência, por pouco o Del Valle não igualou no agregado, vendo a bola passar por toda a pequena área de Rossi e sem ninguém para completar.
Com um a menos, o Flamengo teve que se reinventar em campo, com Arrascaeta sendo improvisado de centroavante, mas mal conseguia ter a posse da bola. A tensão aumentou quando Vásquez teve um gol anulado por impedimento. Quando o desespero tomava as arquibancadas, a estrela de Arrascaeta entrou em ação. Rossi chutou a bola para o ataque, o goleiro Quintana calculou mal na saída, foi encoberto e o camisa 10 aproveitou para deixar tudo igual, aos 38, e por fim ao drama carioca.
FICHA TÉCNICA
FLAMENGO 1 X 1 INDEPENDIENTE DEL VALLE-EQU
FLAMENGO - Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Jorginho e Lucas Paquetá (Arrascaeta); Carrascal (Plata), Bruno Henrique (Saúl) e Samuel Lino (Varela). Técnico: Leonardo Jardim.
INDEPENDIENTE DEL VALLE - Aldair Quintana; Daykon Romero, Carabajal, Schunke e Loor; Hugo Quintana, Alcivar e Sornoza; Pata (Góngora), Reasco (Yandri Vásquez) e Perelló (Briones). Técnico: Joaquín Papa.
GOLS - Reasco, aos 30 minutos do primeiro tempo. Arrascaeta, aos 38 minutos do segundo tempo.
ÁRBITRO - Andrés Matonte (URU).
CARTÕES AMARELOS - Lucas Paquetá, Erick Pulgar, Jorginho e Carabajal.
CARTÃO VERMELHO - Jorginho.
RENDA - R$ 8.296.222,25.
PÚBLICO - 63.534 torcedores.
LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).