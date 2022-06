Flamengo oficializa contratação de Dorival Júnior como novo treinador

(via Agência Estado)

Horas após oficializar a demissão de Paulo Sousa, o Flamengo anunciou, no início da tarde desta sexta-feira, a contratação de Dorival Júnior para assumir o cargo que pertencia ao português. O acordo com o novo treinador estava fechado desde quinta-feira, quando ele acertou sua saída do Ceará para assinar com o clube carioca.

continua após publicidade .

Dorival chega ao Rio com a missão de melhorar as atuações da equipe rubro-negra para acalmar os ânimos da torcida. Paulo Sousa, dono de 67% de aproveitamento, com 19 vitórias, sete empates e seis derrotas, vinha sofrendo grande pressão, mesmo com bons resultados, pois os torcedores não estavam satisfeitos com o futebol apresentado pelo time.

O fim da linha para o português foi a derrota por 1 a 0 para o Red Bull Bragantino, na quarta-feira, dias após o revés por 2 a 1 para o Fortaleza no Maracanã. Comunicado de que não continuaria no cargo, ainda comandou o treinamento da quinta-feira, horas antes de o clube divulgar uma nota confirmando publicamente a demissão.

continua após publicidade .

Substituto do português, Dorival sabe bem o ambiente que vai encontrar na Gávea, uma vez que tem duas passagens pelo Flamengo. A primeira foi em 2012, quando ficou em 11º lugar do Brasileirão, antes de deixar o comando em março do ano seguinte. Na época, não chegou a um acordo com a diretoria sobre uma redução de 50% no valor de seu salário, em um momento no qual a prioridade do clube era reduzir gastos.

Já a última passagem se deu há quatro anos. Em 2018, Dorival Júnior assumiu temporariamente o cargo e saiu no final do ano para dar lugar a Abel Braga, mais tarde substituído por Jorge Jesus. No Ceará, assumido por ele em março deste ano, conseguiu bons resultados, inclusive a classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana com a melhor campanha da fase de grupos. O último jogo no comando do alvinegro cearense foi nesta quarta-feira, na vitória por 2 a 0 sobre o América-MG, fora de casa.

Apesar de já ter confirmado o novo técnico, o Flamengo treinou nesta sexta-feira, em Atibaia, sob o comando de Mário Jorge, treinador do time sub-20. Dorival Júnior vai encontrar o elenco em Porto Alegre, para onde a delegação embarca ainda nesta tarde, em preparação para enfrentar o Internacional, sábado, no Beira-Rio.