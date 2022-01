Flamengo oficializa a contratação do atacante Marinho, sexto ex-Santos no grupo

Da Redação

O Flamengo não perdeu tempo em repor a saída de Michael para o Al Hilal, da Arábia Saudita, e oficializou nesta sexta-feira a contratação de Marinho, do Santos. O atacante de 31 anos será o sexto santista no atual elenco carioca e chega ao Rio de Janeiro para concretizar um sonho pessoal de defender o clube. Seu contrato será de duas temporadas, até o final de 2023.

"O brabooo chegou voando! #MarinhoNoMengão", divulgou o Flamengo em sua conta no Twitter, com um pequeno vídeo do atacante. Em outro vídeo publicado nas redes sociais, o atacante afirma: "É pai... Agora chegou a hora de realizar teu sonho e o meu também". Nesta sexta-feira, Marinho já foi ao CT Ninho do Urubu e se encontrou com o técnico português Paulo Sousa.

Há algum tempo que Marinho e Flamengo já namoravam. Mas não conseguiam um acordo. Desta vez, com a vontade do atacante de respirar novos ares e a necessidade de o Santos fazer caixa, o final foi feliz. Os paulistas em embolsar cerca de R$ 7 milhões pela negociação. O camisa 11 tinha contrato até dezembro deste ano e poderia sair de graça em alguns meses.

No Flamengo ele terá a companhia de Gabriel, Bruno Henrique, Gustavo Henrique, Thiago Maia e Diego, todos com passagens boas pela Vila Belmiro. O trio de ataque, curiosamente, figura como melhor jogador da Copa Libertadores nas últimas três edições. Bruno Henrique em 2019, Marinho em 2020 e Gabriel em 2021.

Apesar de trocar Santos pelo Rio de Janeiro para dar a volta por cima na carreira após um ano de 2020 abaixo do esperado, Marinho pode acabar se tornando um reserva de luxo na Gávea, com a manutenção de Everton Ribeiro e Arrascaeta vindo de trás para servir Gabriel e Bruno Henrique.

Marinho vinha dando pistas que não queria mais ficar no Santos. Andou se irritando com cobranças de alguns torcedores e o discurso era sempre de "pensar no futuro". Chega em um clube pronto e com mais chances de buscar os tão sonhados títulos que faltarão na Vila Belmiro.

O atacante desembarcou no Rio na quinta-feira à noite. Como evitou passar pelo saguão onde flamenguistas o aguardavam, acabou hostilizado. Mas promete responder no campo.

Antes de oficializar Marinho, o Flamengo prestou homenagem a Michael, considerado um 12.° jogador no elenco e importante em muitas vitórias. "Chegou, lutou, nos cativou, nos divertiu e venceu. E venceu muito! Obrigado por tudo, Micha! Todo sucesso do mundo pra você, robozinho! Estará sempre em nossos corações!", se despediu o clube.