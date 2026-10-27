Flamengo mantém favoritismo sobre Palmeiras nas chances de título do Brasileirão; veja números

A vitória do Flamengo sobre o Atlético-MG, por 3 a 2, nesta segunda-feira, manteve o time carioca confortável em relação às chances de título do Campeonato Brasileiro. A equipe rubro-negra encerrou a 32ª rodada com 70 pontos, apenas um a frente do Palmeiras (69), que derrotou o Red Bull Bragantino, por 2 a 0, no sábado, e continua na cola do líder.

Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Flamengo tem 69,6% de chance de ser campeão contra 30,4% do Palmeiras. O número é ligeiramente favorável ao time paulista, que na rodada anterior tinha 30,1% diante de 69,8% do rival.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A semana será marcada por clássicos e pode mexer na ponta da tabela de classificação. Nesta quarta-feira, 28, o Palmeiras visita o Santos, na Vila Belmiro, às 19h30. No dia seguinte, às 20h, o Flamengo encara o Vasco, que irá mandar a partida no estádio Nilton Santos após conflitos com o consórcio Fla-Flu pela utilização do Maracanã e o veto da Polícia Militar à realização da partida em São Januário.

Palmeiras e Flamengo ainda se enfrentam no segundo turno do Brasileirão. A partida entre as equipes acontece na 36ª rodada e está prevista para 22 de novembro, no Nubank Parque. Os paulistas venceram o confronto no primeiro turno, por 3 a 0, em pleno Maracanã.

Eliminado das competições de mata-mata, o Flamengo foca somente na conquista do Campeonato Brasileiro até o final da temporada. Por sua vez, o Palmeiras terá de se desdobrar nesta reta final, uma vez que ainda irá disputar as semifinais da Copa do Brasil, contra o Vasco, e tem em vista a decisão da Libertadores contra o Estudiantes de la Plata, em Montevidéu, no dia 28 de novembro.