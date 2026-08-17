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5 A 1

Flamengo goleia Mirassol e fica a três pontos do líder Palmeiras

Rubro-Negro faz 5 a 1 fora de casa, chega aos 45 pontos e ainda tem um jogo a menos que o rival paulista

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Flamengo goleia Mirassol e fica a três pontos do líder Palmeiras
Autor Flamengo marcou 5 a 1 sobre o Mirassol - Foto: GILVAN DE SOUZA/FLAMENGO

O sonho do Flamengo alcançar o Palmeiras na liderança do Campeonato Brasileiro ficou mais palpável após a goleada por 5 a 1 sobre o Mirassol, neste domingo, no estádio Maião, no interior de São Paulo, pela 23ª rodada. Agora com 45 pontos, o time carioca está apenas três pontos atrás do time paulista, que se manteve com 48, após sofrer derrota por 3 a 2 para o Fluminense, sábado, no Maracanã.

Nesta disputa pela ponta é importante ressaltar que o Flamengo tem um jogo a menos que seu rival, justamente, diante do próprio Mirassol, em jogo adiado da quarta rodada. Este jogo pode ser confirmado pela CBF para dia 26 de agosto, quando vai acontecer a rodada de ida das quartas da Copa do Brasil. Os dois times estão fora da disputa.

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Sem perder o foco pelo título brasileiro, o técnico Leonardo Jardim poupou alguns jogadores visando o jogo de volta com o Cruzeiro, na próxima quarta-feira, no Maracanã, pelas oitavas de final da Copa Libertadores. Após o empate por 1 a 1 em Minas Gerais, quem vencer no Rio avança às quartas. Curiosamente os dois times vão se enfrentar pela 24ª rodada, no sábado, no Mineirão.

Alguns titulares ficaram de fora, como o zagueiro Léo Ortiz, o volante Jorginho e o meia Arrascaeta. Mas o Flamengo imprimiu um ritmo intenso nos primeiros minutos, quase abrindo o placar no minuto inicial com Carrascal, que exigiu boa defesa de Walter.

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O esperado gol saiu aos 21 minutos. Após cruzamento de Varela, o goleiro Walter rebateu para o lado. A bola caiu nos pés de Plata que rolou para trás para o chute de frente de Carrascal 1 a 0.

O Mirassol teve uma atuação tímida e só criou uma chance real já nos acréscimos, aos 47 minutos. Após escanteio, Bruno Santos subiu bem de cabeça e Varela salvou em cima da linha, do lado da trave esquerda de Rossi.

Depois disso, aconteceu um lance polêmico. Carrascal puxou contra-ataque sozinho e foi puxado por Denilson, que era o último defensor. O árbitro gaúcho Rafael Rodrigo Klein aplicou apenas o cartão amarelo, diante dos protestos dos flamenguistas que pediam o cartão vermelho para o volante do time paulista.

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O segundo tempo começou com o Flamengo tocando a bola e logo ampliou o placar aos sete minutos. Após troca de passes entre Pedro e Carrascal, a bola ficou com Luiz Araújo, que driblou um marcador e finalizou com o pé esquerdo. Esta foi a primeira vez que Luiz Araújo enfrentou o Mirassol, clube que o revelou. Por isso, atravessou o campo e foi comemorar na frente da torcida flamenguista.

Três minutos depois, aos 10, o Flamengo liquidou a fatura. Ayrton Lucas entrou na área livre pelo lado esquerdo, foi até a linha de fundo e rolou para trás. Pedro se antecipou à marcação, esticou a perna e desviou para as redes.

O goleiro Rossi ainda levou um susto, aos 14, quando Eduardo cabeceou à queima roupa e a bola explodiu no travessão. Naquela altura, porém, o placar estava definido e Leonardo Jardim iniciou o processo de substituições.

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A goleada foi ampliada aos 20 minutos, quando Carrascal puxou contra-ataque pelo lado direito e fez o passe para Pedro dentro da área. O centroavante ajeitou a bola e bateu no canto direito de Walter. Este é seu 14ª gol, agora dividindo a artilharia do Brasileirão, com Viveros, do Athletico.

O Mirassol se entregou em campo e sofreu o quinto gol aos 28 minutos. Após troca de passes, Arrascaeta virou o jogo para o lado esquerdo, onde Samuel Lino ajeitou e chutou para as redes. O time casa marcou o gol de honra aos 31. Reinaldo cobrou escanteio e o zagueiro João Vitor subiu entre dois zagueiros e o goleiro Rossi, desviando de cabeça para as redes.

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O Mirassol também vai ter jogo decisivo pelas oitavas da Libertadores no meio de semana. Na quinta-feira, vai até Quito, no Equador, para enfrentar a LDU. No primeiro jogo, em casa, houve empate por 1 a 1. No outro domingo (dia 23) vai enfrentar o Santos, na Vila Belmiro, pela 24ª rodada do Brasileirão.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL 1 X 5 FLAMENGO

MIRASSOL - Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Denilson (Japa), Gustavo Cazonatti (Neto Moura) e Wallison (Eduardo); Edson Carioca (Alesson), Bruno Santos e Fernandinho (Gustavo Mosquito). Técnico: Rafael Guanaes.

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FLAMENGO - Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Johnny); Erick Pulgar (Evertton Araújo), Lucas Paquetá (Arrascaeta) e Carrascal; Plata (Jorginho), Pedro e Luiz Araújo (Samuel Lino). Técnico: Leonardo Jardim.

GOLS - Carrascal, aos 21 minutos do primeiro tempo. Luiz Araújo, aos sete, Pedro, aos 10 e aos 20, Samuel Lino, aos 28 e João Vitor, aos 31 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Denilson e Gustavo Cazonatti (MIR).

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ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein (RS).

RENDA - R$ 729.300,00.

PÚBLICO - 9.914 torcedores.

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LOCAL - Estádio Maião, em Mirassol (SP).

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Campeonato Brasileiro Copa do Brasil Flamengo Futebol Mirassol
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