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19ª RODADA

Flamengo goleia a Chapecoense com dois de Pedro, novo artilheiro do Brasileirão

Rubro-Negro faz 4 a 0 na Arena Condá, mantém a vice-liderança do Brasileirão e vê artilheiro abrir vantagem na corrida pela artilharia

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 23.07.2026, 08:48:21 Editado em 23.07.2026, 08:48:52
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Flamengo goleia a Chapecoense com dois de Pedro, novo artilheiro do Brasileirão
Autor Pedro marcou dois gols e assumiu a artilharia isolada, com 12 gols - Foto: Reprodução/Instagram @flamengo

Mesmo com um ritmo de jogo lento, o Flamengo fez prevalecer a sua ampla superioridade técnica e goleou por 4 a 0 a Chapecoense, nesta quarta-feira, na Arena Condá, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pedro marcou dois gols e assumiu a artilharia isolada, com 12 gols, um na frente de Viveros do Athletico-PR.

O Flamengo manteve a vice-liderança isolada, agora com 37, mas continua sete pontos atrás do líder Palmeiras, em uma disputa que promete se estender até o fim da temporada. O time carioca, porém, tem um jogo a menos, porque ainda vai pegar o Mirassol em jogo adiado da quarta rodada. A CBF confirmou o jogo para dia 16 de agosto. A Chapecoense, com apenas nove pontos, é lanterna.

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📰 LEIA MAIS: Vasco empata no fim contra o Medellín e define vaga na Sul-Americana em casa

Os visitantes demoraram um pouco para se adaptaram ao piso escorregadio por causa da chuva. Tanto que a Chapecoense quase abriu o placar aos 17 minutos, numa bela jogada de Marcinho pelo lado direito. Ele deu um drible da vaca em Léo Pereira e cruzou para dentro da área, onde Giovanni Augusto bateu no canto. O goleiro Rossi saltou ao espalmar para escanteio.

O Flamengo manteve a calma e com seu toque de bola refinado fez o primeiro gol aos 25 minutos, com o artilheiro Pedro. Ele recebeu de Bruno Henrique, passou por dois adversários e chutou de primeira, surpreendendo o goleiro Matheus Aurélio. Um belo gol.

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Com domínio total em campo, o time carioca ampliou aos 37 minutos, mas num lance bizarro. Emerson Royal fez o levantamento na área, onde a dupla de zagueiros subiu junta e se chocou no alto. A bola tocou na cabeça de Rafael Thyere e entrou. Um gol contra, após uma grande trapalhada.

O time catarinense ainda criou outra boa chance, aos 41, quando Bolasie chutou da linha da grande área, a bola desviou no corpo de Ayrton Lucas e saiu tirando tinta da trave direita de Rossi.

Ainda no primeiro tempo, o Flamengo perdeu o atacante Plata com lesão. Ele deixou a vaga para Lorran que marcou o terceiro gol no início do segundo tempo, num lance de persistência. Após uma bola esticada, Bruno Pacheco tentou fazer a proteção com o corpo, mas Lorran se aproximou rápido, tocando por baixo na bola. O goleiro Matheus Aurélio ainda defendeu, mas o rebote caiu no pé esquerdo do flamenguista que bateu para o gol vazio: Flamengo, 3 a 0.

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Com a vantagem, o Flamengo tirou o pé e permitiu chances de gols à Chapecoense, que só não marcou porque Rossi fez boas defesas. Aos 21, Giovanni Augusto apareceu livre no lado direito e chutou forte, porém, sem ângulo. Rossi rebateu para fora. Aos 33, Anderson Rodrigues apareceu na área também pela direita e chutou rasteiro, mas Rossi aliviou com o pé direito.

O Flamengo, porém, não desperdiçou quando teve chance. Samuel Lino chutou de fora da área e Pedro desviou de cabeça na frente do goleiro, num lance de oportunismo do artilheiro. Fim da goleada, aos 40 minutos.

O Flamengo reencontra a sua torcida no domingo, às 18h30, no Maracanã, quando vai receber o São Paulo, pela 20ª rodada. No sábado, a Chapecoense vai até a Vila Belmiro para enfrentar o Santos, que deve ter o retorno de Neymar. O jogo vai começar às 18h30.

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Flamengo goleia a Chapecoense com dois de Pedro, novo artilheiro do Brasileirão
AutorFoto: Reprodução/Instagram @flamengo

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FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE 0 X 4 FLAMENGO

CHAPECOENSE - Matheus Aurélio; Everton, Rafael Thyere, Eduardo Doma e Bruno Pacheco; Camilo, David (Ênio), Vinícius Baliero (Bruno Matías) e Giovanni Augusto (Kássio); Bolasie (Neto Pessoa) e Marcinho (Rubens). Técnico: Rafael Lacerda.

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FLAMENGO - Rossi; Emerson Royal, Vitão, Léo Pereira (Danilo) e Ayrton Lucas (Alex Sandro); Erick Pulgar, Jorginho (Evertton Araújo) e Samuel Lino; Plata (Lorran), Pedro e Bruno Henrique (Arrascaeta). Técnico: Leonardo Jardim.

GOLS - Pedro, aos 25, e Rafael Thyere, contra, aos 37 minutos do primeiro tempo; Lorran, aos dois, e Pedro, aos 40 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Não houve.

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ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein (RS).

RENDA - R$ 1.605.755.00.

PÚBLICO - 13.769 torcedores.

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LOCAL - Arena Condá, em Chapecó (SC).

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