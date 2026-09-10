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Flamengo gastou R$ 260 milhões a mais do que o Palmeiras para montar elenco atual

Escrito por Alan Favaron (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Flamengo e Palmeiras são as grandes potências financeiras no futebol brasileiro atualmente e estão movimentando o mercado de transferências com grandes contratações. Porém, em valores gastos com reforços, o time carioca leva grande vantagem em relação ao rival paulista.

Segundo levantamento do CIES Football Observatory, o Flamengo investiu 225 milhões de euros (R$ 1,340 bilhão na cotação atual) para montar seu elenco atual, enquanto o Palmeiras desembolsou 181 milhões de euros (R$ 1,078 bilhão). Assim, a diferença entre os valores gastos pelos dois times fica na casa dos R$ 260 milhões.

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O valor total, levantado pelo CIES Football Observatory, leva em consideração os custos para montar o elenco atual de cada clube, somando os jogadores contratados na última janela aos atletas que já faziam parte da equipe.

Além disso, ainda segundo a publicação, em 2026, o clube carioca investiu 66 milhões de euros (R$ 393 milhões) em contratações, já o rival paulista desembolsou 41 milhões de euros (R$ 244 milhões).

Neste ano, Flamengo e Palmeiras gastaram grandes cifras em duas contratações. Os cariocas contrataram Lucas Paquetá por 42 milhões de euros (R$ 260 milhões na cotação da época), tornando-se o reforço mais caro da história do futebol brasileiro, enquanto os paulistas trouxeram Jhon Arias por 25 milhões de euros (R$ 154 milhões na cotação da época), a quarta contratação mais cara da história dos clubes brasileiros.

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Além disso, Cruzeiro e Botafogo fecham a lista de clubes brasileiros presentes na lista. O clube mineiro investiu 109 milhões de euros (R$ 648 milhões) em contratações, já a equipe carioca gastou 89 milhões de euros (R$ 529 milhões).

Apesar das altas cifras gastas, a dupla fica bem atrás dos líderes do ranking, que é dominado por times europeus. O Liverpool é quem mais gastou para montar seu elenco atual, desembolsando 1,2 bilhão de euros (R$ 7,3 bilhões na cotação atual).

Além disso, os sete primeiros colocados do levantamento, Liverpool, Manchester City, Tottenham, Chelsea, Manchester United, Arsenal e Real Madrid, gastaram mais de 1 bilhão de euros (R$ 5,9 bilhões) cada para montar seus times atuais.

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