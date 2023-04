Flamengo faz oito no Maringá FC e avança na Copa do Brasil

Da Redação

Foto publicada no Instagram oficial do Maringá FC

Na noite desta quarta-feira (26), o Maringá FC foi até o estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, para enfrentar o Flamengo pela terceira fase da Copa do Brasil. Apesar da vitória histórica e surpreendente no jogo de ida, o time do Norte do Paraná não conseguiu manter o placar.

Com início às 21h30, a partida foi marcada pela qualidade técnica do Flamengo, que goleou o Maringá por 8 a 2 e garantiu uma vaga nas oitavas de final da competição. O adversário do Rubro-Negro será conhecido em sorteio na CBF, ainda com data a ser definida.

- LEIA MAIS: Maringá vence o Flamengo por 2 a 0 em partida no Willie Davids

Os gols do Flamengo, nesta quarta-feira (26), foram marcados por Thiago Maia, Pedro (4), Gabigol, Gerson, Everton Cebolinha. Os do Maringá foram de Fabrício Bruno (contra) e Bruno Lopes. O time paranaense atuou sem quatro jogadores titulares do jogo de ida, que se transferiram para outras equipes.

Agora, o Flamengo volta as atenções para o Campeonato Brasileiro, onde neste domingo (30) tem pela frente o clássico com o Botafogo, no Maracanã. Já o Maringá foca agora na Série D, onde estreará no dia 6 de maio, contra o XV de Piracicaba, em Piracicaba (SP).





Como foi o jogo

O Flamengo iniciou o jogo a todo o vapor diante de um Maringá assustado no Maracanã. O resultado foi um gol logo com dois minutos após falha da defesa paranaense. O Rubro-Negro seguiu tendo total controle da partida e o segundo e terceiro foram questão de tempo, diante da fragilidade do adversário.

O Dogão, como é chamado o time do Paraná, esboçou uma reação no fim do primeiro tempo através de um gol contra de Fabrício Bruno e experimentou até gostar um pouquinho do jogo depois, mas foi apunhalado por sua própria "ousadia", deixando a defesa exposta no quarto gol sofrido.





Reconhecimento

Mesmo perdendo no Maracanã, o Dogão fez história ao conquistar uma vitória contra o Rubro-Negro. Os torcedores do time paranaense foram um suporte essencial nessa etapa da Copa do Brasil e ganharam o reconhecimento merecido.

Em suas redes sociais, na noite desta quarta logo após o jogo, a organização do time fez um agradecimento especial ao torcedor tricolor: "Obrigado, nação tricolor! Nos despedimos da Copa do Brasil com a cabeça erguida e os objetivos traçados inicialmente dentro da competição alcançados", escreveram.

Veja:





Lances importantes e gols



1 x 0 - Logo aos dois minutos do primeiro tempo, Cebolinha cobrou escanteio, a defesa do Maringá desviou mal e Thiago Maia, livre, empurrou para o fundo da rede.

2 x 0 - Cebolinha cobrou novo escanteio da esquerda, aos 18, e encontrou Pedro, no primeiro pau, que escorou de cabeça e ampliou para o Flamengo.

Ia ser um golaço - O jovem lateral direito Wesley quase fez um golaço no Maracanã. Ele invadiu a área em velocidade, deu um chapéu em Raphinha e saiu cara a cara com o goleiro Dheimison, mas ficou indeciso na hora da conclusão.

Pênalti - Aos 27, Gerson driblou dois marcadores dentro da área e foi derrubado por Cesinha. Pênalti assinalado pelo árbitro Raphael Claus.

3 x 0 - Gabigol cobrou com muita categoria. Ele esperou o goleiro cair e tocou do lado contrário, com tranquilidade, para fazer o 3 a 0.

Maringá diminui com gol contra de Fabrício Bruno - O Maringá diminuiu o placar aos 38, quando após um escanteio da direita, a bola desviou no zagueiro rubro-negro Fabrício Bruno e morreu no fundo da rede.

4 x 1 - Quando a torcida do Fla já esboçava certa impaciência, Ayrton Lucas achou Gerson com um passe em profundidade, o meia invadiu a área e chutou forte, fazendo o quarto para o Rubro-Negro.

5 x 1 - Cebolinha puxou ataque em velocidade, tabelou com Gabigol, recebeu de volta, driblou o goleiro e fez o quinto do Flamengo.

5 x 2 - Aos 19 da segunda etapa, Bruno Lopes soltou a bomba do meio da rua, a bola desviou em Serginho e morreu no fundo da rede. Bonito gol do Maringá.

6 x 2 - O Flamengo precisou de apenas dois minutos para ficar aliviado novamente. Após uma boa troca de passes, Gerson deu belo cruzamento para Pedro, que apenas empurrou para o gol.

7 x 2 - Aos 39, Gabigol achou Vidal, que de cabeça escorou para Pedro e o camisa 9 escorou para fazer o sétimo.

Virou passeio! - Aos 42, Vidal pegou rebote da zaga e enfiou para Pedro, de novo ele, fazer seu quarto na partida e o oitavo do Flamengo no jogo.





Fonte: UOL.

