Flamengo erra e dá comissão de venda de João Gomes ao homônimo do Wolverhampton

No começo do ano, em janeiro, o Flamengo confirmou a venda do volante João Gomes para o Wolverhampton, da Inglaterra, por 18,7 milhões de euros, equivalente a mais de 100 milhões de reais. E como é de costume em negociações, o jogador tem direito a uma parte desse valor, mas o que ele não esperava é que não fosse usufruí-la de momento, e não por atraso ou calote, e sim porque outra pessoa recebeu: os cariocas enviaram a quantia para um xará do jogador, e ela foi bloqueada pela justiça.

De acordo com informação divulgada primeiramente pelo jornalista Gabriel Reis, do canal Paparazzo Rubro-Negro, o rubro-negro transferiu R$ 1.897.200,00 - que corresponde à porcentagem do atleta - para outro João Victor Gomes da Silva. O equívoco só foi notado pelo clube quatro dias depois.

Ao perceber o erro, o Flamengo acionou a Justiça Federal e requereu o bloqueio do valor, pedido esse que foi atendido. Assim, o xará do volante perdeu o acesso ao dinheiro. "Verifica-se ter havido grave erro por parte do Clube de Regatas do Flamengo em efetuar transferência de vultuoso montante, do qual é beneficiário o atleta João Victor Gomes da Silva, a pessoa diversa, dele homônimo, com outra inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF", determinou a sentença do judiciário, em decisão da juíza Geraldine Vital.

João Gomes chegou ao Wolverhampton em fevereiro e, logo em sua estreia, marcou um golaço que garantiu vitória do clube por 2 a 1 contra o Southampton, em jogo válido pela 23ª rodada do Campeonato Inglês. Destaque do Flamengo em 2022, foi convocado à seleção brasileira na última quinta-feira, 3, pelo técnico interino Ramon Menezes. Ele fará parte do elenco que jogará o amistoso contra o Marrocos em 25 de março e é visto como um dos principais nomes da nova geração da Canarinho.