A 37ª rodada do Campeonato Brasileiro entregou mais um grande embate na tarde deste domingo (29). No Couto Pereira, o Coritiba recebeu o já campeão Flamengo e em partida quente e cheia de reviravoltas, ficou no 2 a 2 com o time carioca.

Principal destaque da partida, Josué anotou um gol e uma assistência e levou o time paranaense a 46 pontos, na 12ª colocação da tabela de classificação. Do outro lado, o Flamengo foi a 81 e ampliou a sequência invicta no Brasileirão para 14 jogos. De quebra, com o gol anotado, Pedro chegou a 21 gols e se igualou a Viveros na artilharia do Brasileirão.

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As equipes voltam a campo para o último compromisso da temporada nesta quarta-feira (02), ambos às 21h30, pela 38ª rodada do Brasileirão. Enquanto o Flamengo recebe a Chapecoense, no Maracanã, o Coritiba visita o Palmeiras, no Nubank Parque.

Mesmo apenas cumprindo tabela, o Flamengo quase surpreendeu logo no primeiro minuto com Pedro, que emendou um voleio, mas Morisco defendeu com segurança. Entretanto, quem se firmou no setor de ataque e criou as melhores chances dos minutos iniciais foi o time da casa.

Aos sete, Josué cruzou na medida para Nicolás Fonseca, que de cabeça, parou em Andrew. Já aos 17, Josué arriscou de fora da área e obrigou o jovem goleiro carioca a fazer mais uma boa defesa. O gol, porém, não demorou a sair. Logo depois, aos 18, Bruno Melo cruzou, Léo Ortiz furou e Josué, de primeira, abriu o marcador.

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O segundo quase saiu aos 25 novamente a partir do camisa 10 do time paranaense, que cruzou na área, Tiago Cóser mandou de cabeça e Andrew operou um milagre. A resposta dos campeões brasileiros veio aos 32, quando Ortiz desviou de cabeça e Morisco defendeu em cima da linha.

Porém, quando parecia que o Coritiba iria para o intervalo em vantagem, o cenário mudou. Aos 43, Freitas cruzou rasteiro e a bola tocou No braço de apoio de Sebástian Gómez. Após análise do VAR, o árbitro assinalou pênalti para o Flamengo, convertido aos 47 por Pedro, que chegou a 21 gols no Brasileirão.

Na volta para a segunda etapa, logo aos quatro minutos, o time da casa chegou mais uma vez com Josué, que novamente parou em boa defesa de Andrew. Do outro lado, o Flamengo respondeu com Samuel Lino e Pedro, mas ambos pararam em Morisco. A individualidade dos dois clubes, porém, surtiu efeito.

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Após uma pressão do Coritiba, o Flamengo conseguiu criar no contra-ataque. Aos 17, Jorginho lançou para Samuel Lino, que cortou para o meio e tocou no canto, para virar a partida. Entretanto, logo na saída de bola, Josué achou lindo passe na área para Tinga, que de primeira, deixou tudo igual mais uma vez.

O time paranaense teve a chance de voltar à liderança do placar aos 28, quando Lavega recebeu lançamento de Tinga, mas parou em Andrew. Nos minutos finais, os cariocas se lançaram ao ataque e quase fizeram o terceiro com Pedro, mas Morisco salvou mais uma vez e garantiu o empate.

FICHA TÉCNICA

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CORITIBA 2 X 2 FLAMENGO

CORITIBA - Pedro Morisco; Tinga, Tiago Cóser, Jacy e Bruno Melo (Felipe Jonatan); Thiago Santos (Vini Paulista), Sebastián Gómez (Vitor Tissi), Nicolás Fonseca (Paulo Roberto) e Josué; Breno Lopes (Lavega) e Pedro Rocha. Técnico: Guilherme Bossle (Interino).

FLAMENGO - Andrew; Emerson Royal, Vitão, Léo Ortiz (João Victor) e Ayrton Lucas; Erick Pulgar (Jorginho), Carrascal (Arrascaeta) e Lucas Paquetá; Luiz Araújo (Samuel Lino), Pedro e Joaquin Freitas (Valencia). Técnico: Leonardo Jardim.

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GOLS - Josué, aos 18, e Pedro, aos 47 minutos do primeiro tempo. Samuel Lino, aos 17, e Tinga, aos 19 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Sebastián Gómez, Bruno Melo, Thiago Santos, Jorginho

RENDA - R$ 1.773.351,50.

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PÚBLICO - 31.080 torcedores.

ÁRBITRO - Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA).

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).