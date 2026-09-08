Flamengo e quatro jogadores brasileiros: veja todos os indicados aos prêmios da Bola de Ouro
A Bola de Ouro divulgou nesta terça-feira, 8, os candidatos a melhores do mundo em 2026. O Brasil conta com quatro representantes entre os indicados ao prêmio de melhor jogador do mundo. A premiação acontece no dia 26 de outubro, em Londres, na Inglaterra.
Concorrendo ao prêmio de melhor do mundo, estão três brasileiros entre os trinta atletas selecionados pela revista France Football. São eles: os zagueiros Gabriel Magalhães, do Arsenal, e Marquinhos, do PSG, além do atacante Vini Jr., do Real Madrid.
Lorena é a representante brasileira na disputa como melhor melhor jogadora do mundo. Titular da posição na seleção, atualmente ela defende o Kansas City, dos Estados Unidos, foi a única representando do país na lista das 30 indicadas. Além disso, ela também concorre ao prêmio de melhor goleira.
Já os candidatos ao prêmio de melhor goleiro não contam com atletas do Brasil, mas Vozinha, um dos grandes personagens da Copa do Mundo de 2026, está entre os finalistas. Ele ficou marcado por seu desempenho por Cabo Verde no Mundial e atualmente defende as cores do Colo-Colo, do Chile.
Outro destaque brasileiro ficou por conta do Flamengo. O clube carioca está entre os indicados ao prêmio de melhor clube do mundo, no qual terá como concorrentes o PSG, o Arsenal, o Bayern de Munique e o Bodo/Glimt.
INDICADOS À BOLA DE OURO
- Jude Bellingham (Real Madrid/Inglaterra)
- Pau Cubarsí (Barcelona/Espanha)
- Marc Cucurella (Real Madrid/Espanha)
- Ousmane Dembélé (PSG/França)
- Bruno Fernandes (Manchester United/Portugal)
- Luis Díaz (Bayern de Munique/Colômbia)
- Gabriel Magalhães (Arsenal/Brasil)
- Erling Haaland (Manchester City/Noruega)
- Achraf Hakimi (PSG/Marrocos)
- Harry Kane (Bayern de Munique/Inglaterra)
- Khvicha Kvaratskhelia (PSG/Geórgia)
- Laminado Yamal (PSG/Espanha)
- Sadio Mané (Al-Nassr/Senegal)
- Marquinhos (PSG/Brasil)
- Lautaro Martínez (Inter de Milão/Itália)
- Kylian Mbappé (Real Madrid/França)
- Nuno Mendes (PSG/Portugal)
- Lionel Messi (Inter Miami/Argentina)
- João Neves (PSG/Portugal)
- Michael Olise (Bayern de Munique/Inglaterra)
- William Pacho (PSG/Equador)
- Julián Quiñones (Al-Qadsiah/México)
- Declan Rice (Arsenal/Inglaterra)
- Rodri (Barcelona/Espanha)
- Fabián Ruiz (PSG/Espanha)
- William Saliba (Arsenal/França)
- Ferran Torres (PSG/Espanha)
- Dayot Upamecano (Bayern de Munique/França)
- Vini Jr (Real Madrid/Brasil)
- Vitinha (PSG/Portugal)
INDICADAS À BOLA DE OURO
- Selma Bacha (OL Lyonnes/França)
- Barbra Banda (Orlande Pride/Zâmbia)
- Klara Bühl (Bayern de Munique/Alemanha)
- Esmee Brugts (Barcelona/Holanda)
- Mariona Caldentey (Arsenal/Espanha)
- Scarlett Camberos (América-MEX/México)
- Kerstin Casparij (Manchester City/Holanda)
- Temwa Chawinga (Kansas City/Malawi)
- Cata Coll (Barcelona/Espanha)
- Melchie Dumornay (OL Lyonnes/Haiti)
- Caroline Graham Hansen (Barcelona/Noruega)
- Alex Greenwood (Manchester City/Inglaterra)
- Patri Guijarro (Barcelona/Espanha)
- Pernille Harder (Bayern de Munique/Dinamarca)
- Yui Hasegawa (Manchester City/Japão)
- Rosa Lavelle (Gotham/Estados Unidos)
- Mapi León (London City Lionesses/Espanha)
- Lorena (Kansas City/Brasil)
- Melvine Malard (Chelsea/França)
- Manaka Matsukubo (Chelsea/Japão)
- Vivianne Miedema (Manchester City/Holanda)
- Ewa Pajor (Barcelona/Polonia)
- Cláudia Pina (Barcelona/Espanha)
- Alexia Putellas (London City Lionesses/Espanha)
- Wendie Renard (OL Lyonnes/França)
- Alessia Russo (Arsenal/Inglaterra)
- Khadija Shaw (Manchester City/Jamaica)
- Momoko Tanikawa (Bayern de Munique/Japão)
- Caroline Weir (OL Lyonnes/Escócia)
- Tessa Wullaert (Como/Bélgica)
INDICADOS A MELHOR GOLEIRO
- Vozinha (Colo-Colo/Cabo Verde)
- Yassine Bounou (Al-Hilal/Marrocos)
- Thibaut Courtois (Real Madrid/Bélgica)
- Gregor Kobel (Borussia Dortmund/Suíça)
- Joan García (Barcelona/Espanha)
- Édouard Mendy (Al-Ahli/Senegal)
- Emiliano Martínez (Chelsea/Argentina)
- David Raya (Arsenal/Espanha)
- Unai Simón (Athletic Bilbao/Espanha)
- Matvey Safonov (PSG/Rússia)
INDICADAS A MELHOR GOLEIRA
- Lorena (Kansas City/Brasil)
- Ann-Katrin Berger (Gotham FC/Alemanha)
- Cata Coll (Barcelona/Espanha)
- Hannah Hampton (Chelsea/Inglaterra)
- Ayaka Yamashita (Manchester City/Japão)
INDICADOS A MELHOR JOGADOR SUB-21
- Kerim Alajbegovic (Juventus/Bósnia e Herzegovina)
- Ayyoub Bouaddi (Manchester City/Marrocos)
- Pau Cubarsí (Barcelona/Espanha)
- Yan Diomandé (Real Madrid/Costa do Marfim)
- Lennart Karl (Bayern de Munique/Alemanha)
- Éli Junior Kroupi (Bournemouth/França)
- Lamine Yamal (Barcelona/Espanha)
- Johan Manzambi (Aston Villa/Suíça)
- Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen/Argélia)
- Warren Zaïre-Emery (PSG/França)
INDICADAS A MELHOR JOGADORA SUB-21
- Veerle Buurman (Chelsea/Holanda)
- Vicky López (Barcelona/Espanha)
- Clara Serrajordi (Barcelona/Espanha)
- Felicia Schröder (Real Madrid/Suécia)
- Lily Yohannes (OL Lyonnes/EUA)
INDICADOS A MELHOR TÉCNICO (MASCULINO)
- Mikel Arteta (Arsenal)
- Luis de la Fuente (Espanha)
- Unai Emery (Aston Villa)
- Vincent Kompany (Bayern de Munique)
- Luis Enrique (PSG)
INDICADOS A MELHOR TÉCNICO (FEMININO)
- Jonatan Giráldez (OL Lyonnes)
- Andrée Jeglertz (Manchester City)
- Nils Nielsen (Japão)
- Pere Romeu (Barcelona)
- Elena Sadiku (Celtic/BK Häcken)
INDICADOS A CLUBE DO ANO (MASCULINO)
- Arsenal
- Bayern de Munique
- Bodo/Glimt
- Flamengo
- PSG
INDICADOS A CLUBE DO ANO (FEMININO)
- Barcelona
- Bayern de Munique
- América do México
- Manchester City
- OL Lyonnes