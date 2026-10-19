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Flamengo e Palmeiras: quem tem a tabela mais difícil até o fim do Brasileirão?

Escrito por Alan Favaron (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A reta final do Campeonato Brasileiro conta com a briga acirrada entre Flamengo e Palmeiras pelo título. Atualmente, a diferença é de apenas um ponto, com o clube carioca somando 67 e estando na liderança da competição, enquanto os paulistas têm 66 e estão na segunda colocação.

No final de semana, as equipes entraram em campo pela 31ª rodada, e ambas saíram vitoriosas, mesmo atuando fora de casa. A equipe comandada por Leonardo Jardim não enfrentou problemas e venceu o Bahia por 3 a 0, com gols de Jorginho, Plata e Lucas Paquetá. Já o rival de São Paulo superou o Athletico-PR, no Paraná, por 2 a 0, com Maurício e Piquerez garantindo a vitória palmeirense.

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Assim, restando apenas mais sete jogos para o final do Campeonato Brasileiro, a briga pelo título promete ser ponto a ponto, e um confronto direto na 36ª rodada pode ser decisivo. Porém, com uma diferença tão pequena, todos os jogos podem fazer a diferença, e cada partida pode influenciar diretamente na disputa pela primeira colocação.

O Flamengo tem pela frente quatro dos sete duelos dentro de casa, onde encara, por exemplo, a Chapecoense, última colocada, e o Athletico-PR, uma das surpresas desta edição. Além disso, a equipe ainda tem um clássico diante do Vasco, fora de casa. Veja os jogos restantes do time rubro-negro:

Atlético-MG - casa

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Vasco - fora

Grêmio - casa

Atlético-PR - casa

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Palmeiras - fora

Coritiba - fora

Chapecoense - casa

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Além disso, quatro dos sete jogos são contra times que estão na parte de baixo da tabela: Vasco, Grêmio, Coritiba e Chapecoense, rivais que chegam para a reta final buscando escapar do rebaixamento.

O Palmeiras também terá quatro partidas como mandante e um clássico pela frente, contra o Santos. Porém, terá mais adversários da parte de cima da tabela, como Red Bull Bragantino, Santos, Cruzeiro e Flamengo. Veja os confrontos do time alviverde:

Red Bull Bragantino - casa

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Santos - fora

Remo - casa

Cruzeiro - fora

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Flamengo - casa

Chapecoense - fora

Coritiba - casa

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Porém, as competições paralelas ao Brasileirão ainda podem afetar a disputa pelo título. Neste meio de semana, as equipes voltam sua atenção para a Libertadores, quando brigam por uma vaga na final do torneio. O Flamengo recebe o Estudiantes no Maracanã na quinta-feira, 22, às 21h30. Já o Palmeiras encara o Fluminense no Nubank Parque, na quarta-feira, 21, às 21h30.

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