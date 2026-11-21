Agora, o Flamengo soma nove títulos oficiais do Brasileirão (1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019, 2020, 2025 e 2026)

O Flamengo é campeão brasileiro de 2026. O Palmeiras até tentou, mas não conseguiu vencer o rival nesta tarde em São Paulo no NuBank Parque, pela 36ª rodada. Com o placar final de 1 a 1, o Rubro-negro confirmou a taça com duas rodadas de antecedência.

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O placar foi aberto aos 11 minutos. Após cruzamento de Giay, Jhon Arias pulou no meio da zaga flamenguista e abriu o placar para o Palmeiras. Gustavo Gómez ainda acertou o travessão na primeira etapa.

Mas, no segundo tempo, o Flamengo melhorou e empatou o jogo. Aos 30, Arrascaeta começou a jogada. Bruno Henrique achou Samuel Lin, que tocou rasteiro no canto direito de Carlos Miguel para empatar o jogo.

Campeão antecipado com 80 pontos e 24 vitórias

Com o resultado, o time carioca chegou aos 80 pontos e 24 vitórias. O Palmeiras ficou com apenas 74, com 21 vitórias. Dessa forma, mesmo vencendo os dois últimos jogos, com duas derrotas combinadas do Flamengo, o Palmeiras não alcança mais o grande rival.

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Agora, o Flamengo soma nove títulos oficiais do Brasileirão (1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019, 2020, 2025 e 2026). O clube também reivindica a conquista de 1987 (Copa União), que, oficialmente pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), ficou com o Sport.



